Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- 42-jährige Fussgängerin stirbt nach Unfall an Elisabethenstrasse in Basel
- Trotz Reanimationsversuchen starb sie noch am Unfallort
- 77-jähriger Fahrer war laut Alkoholprobe nüchtern, Ursache wird untersucht
Angela RosserJournalistin News
Gegen Mitternacht überquerte eine 42-jährige Frau einen Fussgängerstreifen an der Elisabethenstrasse in Basel. Dabei wurde sie von einem Auto angefahren und tödlich verletzt, teilt die Kantonspolizei Basel-Stadt mit.
Trotz sofortiger Reanimationsversuche durch Polizisten und die Sanität Basel-Stadt mit Notarzt starb die Frau noch am Unfallort. Der Unfallfahrer (77) war laut einer Atemalkoholprobe nüchtern. Die Verkehrspolizei Basel-Stadt untersucht die genaue Ursache des tragischen Unfalls.