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Unfall in Basel Stadt
Auto erfasst 42-jährige Fussgängerin – tot

In der Nacht auf den 1. August kam es in Basel zu einem schlimmen Autounfall. Eine 42-jährige Frau wurde auf einem Fussgängerstreifen erfasst und starb.
Publiziert: 08:56 Uhr
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Aktualisiert: 08:57 Uhr
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Auf einem Fussgängerstreifen in Basel-Stadt wurde eine 42-Jährige von einem Auto erfasst.
Foto: Google Maps

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • 42-jährige Fussgängerin stirbt nach Unfall an Elisabethenstrasse in Basel
  • Trotz Reanimationsversuchen starb sie noch am Unfallort
  • 77-jähriger Fahrer war laut Alkoholprobe nüchtern, Ursache wird untersucht
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Angela RosserJournalistin News

Gegen Mitternacht überquerte eine 42-jährige Frau einen Fussgängerstreifen an der Elisabethenstrasse in Basel. Dabei wurde sie von einem Auto angefahren und tödlich verletzt, teilt die Kantonspolizei Basel-Stadt mit.

Trotz sofortiger Reanimationsversuche durch Polizisten und die Sanität Basel-Stadt mit Notarzt starb die Frau noch am Unfallort. Der Unfallfahrer (77) war laut einer Atemalkoholprobe nüchtern. Die Verkehrspolizei Basel-Stadt untersucht die genaue Ursache des tragischen Unfalls.

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