In der Nacht auf den 1. August kam es in Basel zu einem schlimmen Autounfall. Eine 42-jährige Frau wurde auf einem Fussgängerstreifen erfasst und starb.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 42-jährige Fussgängerin stirbt nach Unfall an Elisabethenstrasse in Basel

Trotz Reanimationsversuchen starb sie noch am Unfallort

77-jähriger Fahrer war laut Alkoholprobe nüchtern, Ursache wird untersucht

Angela Rosser Journalistin News

Gegen Mitternacht überquerte eine 42-jährige Frau einen Fussgängerstreifen an der Elisabethenstrasse in Basel. Dabei wurde sie von einem Auto angefahren und tödlich verletzt, teilt die Kantonspolizei Basel-Stadt mit.

Trotz sofortiger Reanimationsversuche durch Polizisten und die Sanität Basel-Stadt mit Notarzt starb die Frau noch am Unfallort. Der Unfallfahrer (77) war laut einer Atemalkoholprobe nüchtern. Die Verkehrspolizei Basel-Stadt untersucht die genaue Ursache des tragischen Unfalls.