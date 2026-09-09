Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Trickbetrüger in Basel stehlen älteren Personen Schmuck auf offener Strasse

Täter nutzen Nähe, Ablenkungen und Umarmungen, um Schmuck zu entwenden

Polizei rät zu Wachsamkeit und Misstrauen gegen diese Masche

Marian Nadler Redaktor News

Die Kantonspolizei Basel-Stadt warnt in einer aktuellen Medienmitteilung vor einer Masche von Trickbetrügern, die gezielt Schmuck – insbesondere Halsketten – von vorwiegend älteren Personen entwenden. Die Täter suchen bewusst die körperliche Nähe zu ihren Zielpersonen und nutzen verschiedene Vorwände, um unbemerkt an den Schmuck zu gelangen.

Die Täter sprechen ihre Opfer auf offener Strasse, teilweise auch aus einem Fahrzeug heraus, an und lenken sie mit scheinbar harmlosen Fragen oder Hinweisen ab. So fragen sie beispielsweise nach dem Weg zum Spital oder warnen vor einem angeblichen Insekt auf der Schulter.

Die Täter geben sich besonders freundlich, bedanken sich überschwänglich oder versuchen, die angesprochenen Personen mit einer Umarmung zu begrüssen. Während des kurzen körperlichen Kontakts greifen sie geschickt nach dem Schmuck und entwenden ihn häufig, ohne dass die Betroffenen den Diebstahl sofort bemerken. «Wachsamkeit und eine gesunde Portion Misstrauen können helfen, sich vor solchen und ähnlichen Trickbetrügereien zu schützen», appelliert die Kantonspolizei Basel-Stadt.