Mann in Basel beraubt und verletzt – Polizei sucht Zeugen

Am Freitagmittag wurde ein 42-jähriger Mann an der Burgfelderstrasse beraubt und von einer flüchtenden Täterin verletzt. Die Täterschaft flüchtete mit einem Auto in Richtung Grenzübergang Basel-Burgfelderstrasse. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 42-Jähriger in Basel um 12.15 Uhr auf Arbeitsweg beraubt

Täterin entriss Goldkette, flüchtete im schwarzen BMW mit Komplizen

Polizei sucht Zeugen und veröffentlicht Täterbeschreibung

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Ein 42-jähriger Mann wurde am Freitagmittag auf seinem Arbeitsweg in Basel Opfer eines Raubs. Der Geschädigte war um etwa 12.15 Uhr auf seinem Arbeitsweg an der Burgfelderstrasse unterwegs, als neben ihm ein Fahrzeug anhielt, schreibt die Kantonspolizei Basel-Stadt in einer Medienmitteilung. Eine Frau stieg aus einem schwarzen BMW Kombi, sprach den 42-Jährigen an und näherte sich ihm. Im weiteren Verlauf gelang es ihr, die Goldhalskette des Geschädigten an sich zu nehmen.

Als der Mann versuchte, die Kette zurückzuerlangen, flüchtete die Frau zum Fahrzeug. Hinter dem Steuer befand sich eine weitere Person. Der 42-Jährige folgte der flüchtenden Frau. Dabei stiess sie ihn zu Boden, während der Fahrer bereits beschleunigte. Der beraubte Mann verletzte sich beim Sturz. Die Täterschaft flüchtete mit dem Fahrzeug in Richtung Grenzübergang Basel-Burgfelderstrasse.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei sucht nun nach Zeugen und hat hierzu die Beschreibungen der Täterschaft herausgegeben:

1. Unbekannte, weiblich, ca. 50 Jahre alt, 160–165 cm gross, ca. 100 kg, mitteleuropäischer Typ, feste Statur, gepflegte Erscheinung, sprach Deutsch, schwarze, gefärbte, mittellange und hochgesteckte Haare, ovales bis rundliches Gesicht, rundes Kinn, trug eine weiss-blaue Bluse mit Blumenmuster sowie eine schwarze kurze Hose.

2. Unbekannter, männlich, Lenker des Fluchtfahrzeugs. Weitere Angaben sind nicht bekannt.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.