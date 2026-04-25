Am Freitagabend wurde ein 35-jähriger Mann in der Dreirosenanlage in Basel von sechs Männern angegriffen, beraubt und verletzt. Einer der Angreifer, ein 33-jähriger Algerier, wurde ebenfalls verletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 35-Jähriger in Dreirosenanlage Basel von sechs Männern überfallen und verletzt

Ein Täter verletzt, persönliche Gegenstände entwendet, Polizei sucht Zeugen

Hinweise an Kriminalpolizei Basel-Stadt: Tel. 061 267 71 11 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Am Freitagabend ist es in der Dreirosenanlage in Basel zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen. Ein 35-jähriger Mann wurde dabei beraubt und verletzt. Er wurde von sechs Männern angegriffen.

Den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt zufolge trainierte der Geschädigte bei der Kraftsportanlage, als ihn die Gruppe angriff und verletzte.

Der Geschädigte setzte sich zur Wehr, wobei einer der Angreifer verletzt wurde. Während des Angriffs entwendete die Täterschaft diverse persönliche Gegenstände. Die Sanität der Rettung Basel-Stadt brachte die beiden Verletzten in die Notfallstation des Universitätsspitals Basel.

Polizei sucht Zeugen

Bei dem verletzten Angreifer handelt es sich um einen 33-jährigen Mann algerischer Staatsangehörigkeit.

Gesucht werden fünf männliche Personen. Unbekannte: nordafrikanische Typen, dunkel gekleidet.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.