Ein Mann versuchte in Basel am Donnerstagmorgen, zwei Mädchen in sein weisses Auto zu locken. Aufmerksame Passanten schritten ein. Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise zu dem etwa 50-jährigen Verdächtigen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Unbekannter Mann sprach in Basel zwei Mädchen an

Er versuchte, Kinder in ein weisses, sportliches Auto zu locken

Täter: 50–55 Jahre, 150–160 cm, Schweizerdeutsch, markantes Muttermal

Daniel Macher Redaktor News

In Basel hat ein unbekannter Mann am Donnerstagmorgen zwei Mädchen in verdächtiger Weise angesprochen. Die Kantonspolizei Basel-Stadt und die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt haben eine Fahndung eingeleitet, die bislang ohne Erfolg geblieben ist.

Gemäss bisherigen Erkenntnissen der Ermittler ereignete sich der erste Vorfall gegen 07.40 Uhr in der Riehenstrasse. Dort soll der Mann ein achtjähriges Mädchen angesprochen und versucht haben, es in sein Fahrzeug zu locken. Zwei aufmerksame Passanten griffen ein, worauf der Unbekannte in einem als sportlich und weiss beschriebenen Auto in unbekannte Richtung flüchtete.

Täter gelang die Flucht

Kurz darauf soll der gleiche Mann beim Wettsteinplatz erneut ein Kind angesprochen haben. Auch in diesem Fall habe er versucht, das Mädchen in sein Auto zu ziehen. Das Kind habe um Hilfe gerufen, worauf zwei Männer eingeschritten seien und eine mögliche Entführung verhindert hätten.

Die beiden intervenierenden Männer sowie weitere Zeugen konnten bislang nicht identifiziert werden. Sie werden dringend gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden.

Polizei sucht nach Hinweisen

Signalement des Täters: Der Mann ist etwa 50 bis 55 Jahre alt, rund 150 bis 160 cm gross, von mitteleuropäischem Erscheinungsbild und mittlerer Statur. Er spricht Schweizerdeutsch, hat schwarze Haare mit einer kahlen Stelle am Oberkopf, eine ungepflegte Erscheinung und war schwarz gekleidet. Zudem trug er einen goldenen Fingerring, rauchte und hatte ein auffälliges Muttermal an der Hand.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt unter Tel. 061 267 71 11 entgegen.