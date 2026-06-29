Am Samstagnachmittag ist ein 79-jähriger Mann an der Johanniterstrasse in Basel Opfer eines Raubes geworden. Der unbekannte Täter konnte mit einem Rennvelo flüchten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Rentner (79) am Samstag in Basel von Rennvelo-Dieb überfallen

Täter erbeutete Armbanduhr, flüchtete in unbekannte Richtung, Polizei sucht Hinweise

Gesuchter: circa 170 cm, nordafrikanisch, blaues Gilet

Janine Enderli Redaktorin News

Ein Rentner (79) war am Samstag zu Fuss an der Johanniterstrasse in Basel unterwegs, als sich ihm von hinten plötzlich ein Mann auf einem Rennvelo näherte.

Unter dem Vorwand, ihm etwas zeigen zu wollen, griff der Täter nach dem Portemonnaie des Seniors. In der Folge kam es zwischen den beiden Männern zu einem Gerangel. Dabei gelang es dem Rennvelo-Dieb, lediglich die Armbanduhr zu entwenden, bevor er mit seinem Gefährt in unbekannte Richtung flüchtete. Der 79-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Die Polizei fahndet nun nach dem Täter.

Polizei sucht Täter

Unbekannter, circa 170 cm gross, nordafrikanischer Typ, schwarze kurze Haare, Bart, bekleidet mit einem blauen Gilet und dunklen Hosen.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.