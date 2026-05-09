Am Samstag wurde in Basel auf einem Mann geschossen. Der Täter flüchtete auf einem Elektrofahrzeug.

Am Samstag, kurz vor 2 Uhr, hat ein Unbekannter einen Mann (27) an der Kleinhüningerstrasse in Basel verletzt. Der mutmassliche Täter gab einen Schuss ab und flüchtete, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt mitteilt. Die Sanität der Rettung Basel-Stadt brachte das noch ansprechbare Opfer ins Spital. Eine Fahndung nach dem unbekannten Täter durch die Kantonspolizei Basel-Stadt verlief bislang erfolglos.

Den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt zufolge hatte sich das Opfer in einem Hinterhof aufgehalten, als ein unbekannter Mann ihn per Schuss verletzte. Der Täter flüchtete auf einem elektrisch betriebenen «schwarzen Leichtmotorfahrrad», wie es in der Mitteilung heisst. Das Motiv sowie der genaue Tathergang sind unklar und Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlung.

Der Angreifer ist etwa 170 Zentimeter gross und dunkelhäutig. Sein Gefährt war schwarz, hatte ein grosses Display und eine grosse Rückenlehne.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft unter der Telefonnummer 061 267 71 11 oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.