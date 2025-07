In der Nacht auf Freitag rasiert ein Mann mit seinem Mercedes mehrere Velos und Veloständer. Auch ein Verkehrssignal und mehrere Autos wurden beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Mann wurde wegen diverser Strassenverkehrsdelikte verzeigt. Foto: kantonspolizei Basel-Stadt

Darum gehts Betrunkener Autofahrer verursacht mehrere Unfälle in Basel und Münchenstein BL

Fahrer flüchtete nach Kollisionen, wurde später von der Polizei gestoppt

Mann (51) hatte 1,8 Promille Alkohol im Blut Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Marian Nadler Redaktor News

Eine erste Meldung erreichte die Einsatzzentrale der Kantonspolizei Basel-Stadt kurz nach 23 Uhr: Ein weisser PW habe am Claragraben mehrere Velos umgefahren. Die Polizei schickte eine Patrouille an den Ort. Die Polizisten konnten Beschädigungen an sechs Velos, einem Fahrradrechen sowie einem Verkehrsschild feststellen, jedoch keinen Unfallverursacher mehr auffinden.

Rund zehn Minuten später erhielt die Zentrale eine weitere Meldung: An der Dufourstrasse hatte erneut ein weisses Auto nach einer Kollision mit einem parkierten Fahrzeug massive Unfallschäden verursacht. Auch hier flüchtete der Unfallverursacher.

Wo sich Zeugen melden können

Kurz darauf informierte die Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft, dass in Münchenstein BL der Fahrer eines weissen Autos mehrere parkierte Fahrzeuge angefahren und beschädigt habe. Der Unfallfahrer befände sich in der Kontrolle der Polizei.

Sofort begab sich eine Patrouille der Kantonspolizei Basel-Stadt an den Ort des Geschehens und konnte beim Fahrer (51) einen Atemalkoholwert von 0,9 Milligramm pro Liter (1,8 Promille) messen. «Die Polizei entzog dem Fahrer an Ort und Stelle den Führerschein, stellte sein Fahrzeug sicher und verhängte ein vorläufiges Fahrverbot», schreibt die Kantonspolizei Basel-Stadt in einer Medienmitteilung. Ausserdem musste der Mann zur Blut- und Urinuntersuchung ins Unispital. Er wird wegen diverser Strassenverkehrsdelikte verzeigt. Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, oder allfällige weitere Geschädigte der Unfallfahrt werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei, telefonisch unter 061 208 06 00 oder über KapoVrk.VLZ@jsd.bs.ch, zu melden.