Kriminalität Basler Polizei nimmt Mann nach Stichwaffeneinsatz fest

Ein 46-Jähriger ist am Mittwochabend in Basel bei einer Auseinandersetzung mit einer Stichwaffe verletzt worden, wie die Basler Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein tatverdächtiger 37-Jähriger wurde festgenommen.

Publiziert: 10:02 Uhr