Neue Wendung im Fall Oekolampadmatte: Die Ermittlungen entlasteten einen 30-Jährigen, nun richtet sich der Verdacht auf einen 23-jährigen Schweizer in Untersuchungshaft.

30-jähriger Verdächtiger entlastet, neuer Verdächtiger ist 23-jähriger Schweizer

Entsetzen Mitte Dezember in Basel: Ein Mädchen. Ein junger Mann hat sich in einer Basler Toilette an einem fünfjährigen Mädchen sexuell vergangen. Die Polizei ermittelte und hatte einen Mann (30) im Visier. Doch inzwischen ist der 30-Jährige wieder auf freiem Fuss. «Die bisherigen Ermittlungen entlasteten den Mann», teilt die Staatsanwaltschaft am Sonntag mit.

Neu unter dringendem Tatverdacht: ein Schweizer (23). Er befindet sich aufgrund einer anderen Straftat in Untersuchungshaft.

«Der Fall ist schrecklich»

«Furchtbar. Diese Welt ist einfach schlimm», sagte Eliane Bösch (78) im Dezember zu Blick. Der Missbrauch schockierte die Rentnerin aus Allschwil BL sehr.

Andreas Ungricht (58) von der SVP ist ehemaliger Grossrat und wohnhaft im Quartier, sagte zu Blick: «Der Fall ist schrecklich – sowohl für das Kind als auch für die Familie.