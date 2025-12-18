Ein etwa 25-jähriger Mann hat in Basel ein fünfjähriges Mädchen sexuell missbraucht und dessen 69-jährige Begleiterin verletzt. Der Täter, beschrieben als schwarzafrikanischer Typ, flüchtete nach der Tat. Die Polizei sucht Zeugen.

Darum gehts Mann vergeht sich sexuell an fünfjährigem Mädchen in Basler Toilette

Täter griff zuvor 69-jährige Begleitperson an und flüchtete

Verdächtiger ist etwa 1,8 Meter gross und komplett schwarz gekleidet

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ein etwa 25-jähriger Mann hat sich in einer Basler Toilette an einem fünfjährigen Mädchen sexuell vergangen. Zuvor hatte der Täter – laut Polizei ein schwarzafrikanischer Typ – am Donnerstagmittag die 69-jährige weibliche Begleitperson des Mädchens tätlich angegangen und verletzt. Die beiden Opfer wurden zur Abklärung in ein Spital gebracht.

Ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt zufolge hatte der Täter das fünfjährige Kind in die Toilettenanlage bei der Oekolampadmatte gezerrt und dort eine sexuelle Handlung an ihm vorgenommen, wie es in einer Mitteilung der Justizbehörde vom Donnerstagabend hiess.

Als sich die Tür zur Toilettenanlage öffnete, flüchtete der etwa 1,80 Meter grosse, komplett schwarz gekleidete Mann demnach zu Fuss durch die Colmarerstrasse zur Türkheimerstrasse und blieb unauffindbar. Die Polizei sucht nun Zeugen.