In Basel kollidierte ein Auto mit einem parkierten Fahrzeug und blieb anschliessend seitlich auf zwei Rädern stehen. Die entsprechende Strasse musste gesperrt werden. Verletzt wurde niemand.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Auto-Unfall in Basel: Wagen bleibt nach Kollision auf zwei Rädern stehen

43-jährige Fahrerin prallte gegen parkiertes Auto, Ermittlungen laufen

Strasse für zwei Stunden gesperrt, keine Verletzten gemeldet

Janine Enderli Redaktorin News

Es ist ein Bild, das Leserreporter Kerim B.* nicht jeden Tag sieht: Ein ungewöhnlicher Unfall hat am Montagnachmittag am Tiergartenrain in Basel für eine mehrstündige Strassensperrung gesorgt. Ein Auto blieb nach einer Kollision mit einem parkierten Fahrzeug auf zwei Rädern stehen.

B. kam nach dem Unfall an der Stelle vorbei. Er kennt die Strasse. «Es ist ziemlich eng dort», sagt er gegenüber Blick.

Laut einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Basel-Stadt war eine 43-jährige Schweizerin kurz nach 16 Uhr in Richtung Pelikanweg unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen prallte ihr Fahrzeug gegen ein am Strassenrand parkiertes Auto. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen seitlich aufgestellt und kam – abgestützt am parkierten Fahrzeug – auf zwei Rädern zum Stillstand.

Ermittlungen laufen

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Weshalb es zur Kollision kam, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Verkehrspolizei.

Für die Bergungs- und Unfallarbeiten musste der Tiergartenrain zwischen der Bachlettenstrasse und dem Pelikanweg während rund zwei Stunden gesperrt werden, heisst es bei der Polizei.

Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen. Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich bei der Mobilen Verkehrspolizei unter 061 208 06 00 oder per E-Mail an kapomobileverkehrspolizei@jsd.bs.ch zu melden.

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