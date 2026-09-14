Darum gehts
- Samstag kontrollierte Bazg Vignetten an Grenzübergängen in Basel, 191 Verstösse entdeckt
- 111 der beanstandeten Fahrzeuge hatten Schweizer Kontrollschilder, Strafe: 200 Franken
- Vignette kostet 40 CHF jährlich, erhältlich online oder als Klebevignette
Am Samstag hat das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (Bazg) an den Grenzübergängen Basel/St. Louis-Autobahn und Basel/Weil am Rhein-Autobahn eine Vignettenkontrolle durchgeführt. Die Ergebnisse sprechen für sich.
Insgesamt 191 Fahrzeuge hatten keine erforderliche Vignette, wie das Bundesamt in einer Medienmitteilung festhält. Am Grenzübergang Basel/St. Louis-Autobahn stellten die Einsatzkräfte des BAZG 100 Fahrzeuge ohne Vignette fest, am Grenzübergang Basel/Weil am Rhein-Autobahn waren es 91 Fahrzeuge. Die Autofahrerinnen und Autofahrer mussten die Vignette vor Ort erwerben und zusätzlich eine Busse von 200 Franken bezahlen.
111 der insgesamt 191 Fahrzeuge ohne Vignette waren mit einem Schweizer Kontrollschild unterwegs. Unglaubliche Zahlen, wenn man bedenkt, dass die Vignette kostet 40 Franken pro Jahr und als E-Vignette unter www.e-vignette.ch oder als Klebevignette erhältlich ist.