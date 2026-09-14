Grosse Vignetten-Kontrolle an zwei Grenzübergängen bei Basel: Das Bazg ertappte am Samstag 191 Fahrzeuge ohne gültige Vignette. Schweizer Fahrer machten 111 Fälle aus.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Samstag kontrollierte Bazg Vignetten an Grenzübergängen in Basel, 191 Verstösse entdeckt

111 der beanstandeten Fahrzeuge hatten Schweizer Kontrollschilder, Strafe: 200 Franken

Vignette kostet 40 CHF jährlich, erhältlich online oder als Klebevignette

Marian Nadler Redaktor News

Am Samstag hat das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (Bazg) an den Grenzübergängen Basel/St. Louis-Autobahn und Basel/Weil am Rhein-Autobahn eine Vignettenkontrolle durchgeführt. Die Ergebnisse sprechen für sich.

Insgesamt 191 Fahrzeuge hatten keine erforderliche Vignette, wie das Bundesamt in einer Medienmitteilung festhält. Am Grenzübergang Basel/St. Louis-Autobahn stellten die Einsatzkräfte des BAZG 100 Fahrzeuge ohne Vignette fest, am Grenzübergang Basel/Weil am Rhein-Autobahn waren es 91 Fahrzeuge. Die Autofahrerinnen und Autofahrer mussten die Vignette vor Ort erwerben und zusätzlich eine Busse von 200 Franken bezahlen.

111 der insgesamt 191 Fahrzeuge ohne Vignette waren mit einem Schweizer Kontrollschild unterwegs. Unglaubliche Zahlen, wenn man bedenkt, dass die Vignette kostet 40 Franken pro Jahr und als E-Vignette unter www.e-vignette.ch oder als Klebevignette erhältlich ist.