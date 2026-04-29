DE
FR
Abonnieren

Im Alter von 69 Jahren
Schweizer Confiseur Stephan Schiesser verstorben

Der Basler Confiseur und Ex-Grossrat Stephan Schiesser ist verstorben. Schiesser führte die Traditionsbäckerei Schiesser und war eine bekannte Figur in Politik und Gewerbe.
Publiziert: vor 24 Minuten
|
Aktualisiert: vor 23 Minuten
Der Basler Confiseur Stephan Schiesser ist verstorben. Die Umstände sind unklar.
Foto: Mario Brunner

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Stephan Schiesser, Basler Confiseur und Ex-Grossrat, stirbt mit 69 Jahren
  • Er führte die Traditionsbäckerei Schiesser mit Wurzeln aus dem 19. Jahrhundert
  • Schiesser war über Jahre Mitglied im Grossen Rat für die LDP
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
Janine EnderliRedaktorin News

Der bekannte Basler Confiseur und ehemalige Grossrat Stephan Schiesser (†69) ist verstorben. Seine Partei, die liberal-demokratische Partei Basel-Stadt, bestätigte auf Anfrage eine entsprechende Meldung des Senders Tele Basel. Weitere Angaben zu den Todesumständen wurden nicht gemacht.

Schiesser war Inhaber der Traditionsbäckerei Schiesser – ein Familienunternehmen mit Wurzeln bis ins 19. Jahrhundert, das auf dem Basler Marktplatz steht. 

Neben seiner Tätigkeit als Unternehmer engagierte sich Schiesser auch politisch. Er gehörte der LDP an und war über mehrere Jahre Mitglied des Grossen Rats. Schiesser verband seine unternehmerische Tätigkeit mit politischem Engagement und war sowohl im Basler Gewerbe als auch in der Politik präsent.

Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen