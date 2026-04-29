Der Basler Confiseur und Ex-Grossrat Stephan Schiesser ist verstorben. Schiesser führte die Traditionsbäckerei Schiesser und war eine bekannte Figur in Politik und Gewerbe.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Stephan Schiesser, Basler Confiseur und Ex-Grossrat, stirbt mit 69 Jahren

Er führte die Traditionsbäckerei Schiesser mit Wurzeln aus dem 19. Jahrhundert

Schiesser war über Jahre Mitglied im Grossen Rat für die LDP

Janine Enderli Redaktorin News

Der bekannte Basler Confiseur und ehemalige Grossrat Stephan Schiesser (†69) ist verstorben. Seine Partei, die liberal-demokratische Partei Basel-Stadt, bestätigte auf Anfrage eine entsprechende Meldung des Senders Tele Basel. Weitere Angaben zu den Todesumständen wurden nicht gemacht.

Schiesser war Inhaber der Traditionsbäckerei Schiesser – ein Familienunternehmen mit Wurzeln bis ins 19. Jahrhundert, das auf dem Basler Marktplatz steht.

Neben seiner Tätigkeit als Unternehmer engagierte sich Schiesser auch politisch. Er gehörte der LDP an und war über mehrere Jahre Mitglied des Grossen Rats. Schiesser verband seine unternehmerische Tätigkeit mit politischem Engagement und war sowohl im Basler Gewerbe als auch in der Politik präsent.