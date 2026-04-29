Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Stephan Schiesser, Basler Confiseur und Ex-Grossrat, stirbt mit 69 Jahren
- Er führte die Traditionsbäckerei Schiesser mit Wurzeln aus dem 19. Jahrhundert
- Schiesser war über Jahre Mitglied im Grossen Rat für die LDP
Janine EnderliRedaktorin News
Der bekannte Basler Confiseur und ehemalige Grossrat Stephan Schiesser (†69) ist verstorben. Seine Partei, die liberal-demokratische Partei Basel-Stadt, bestätigte auf Anfrage eine entsprechende Meldung des Senders Tele Basel. Weitere Angaben zu den Todesumständen wurden nicht gemacht.
Schiesser war Inhaber der Traditionsbäckerei Schiesser – ein Familienunternehmen mit Wurzeln bis ins 19. Jahrhundert, das auf dem Basler Marktplatz steht.
Neben seiner Tätigkeit als Unternehmer engagierte sich Schiesser auch politisch. Er gehörte der LDP an und war über mehrere Jahre Mitglied des Grossen Rats. Schiesser verband seine unternehmerische Tätigkeit mit politischem Engagement und war sowohl im Basler Gewerbe als auch in der Politik präsent.