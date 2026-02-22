In Basel hat eine Frau am Sonntag einen Mann mit einem Messer angegriffen. Der Vorfall ereignete sich um 13 Uhr auf der Gundeldingerstrasse. Der Mann, der ein Baby bei sich hatte, wurde verletzt ins Spital gebracht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Frau greift Mann mit Messer in Basel an

Täterin (51) festgenommen, Mann verletzt, Baby unverletzt geblieben

Staatsanwaltschaft: Tat als versuchte Tötung eingestuft, Ermittlungen laufen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Eine Frau hat in Basel kurz nach Sonntagmittag einen Mann mit einem Messer angegriffen und verletzt. Die Polizei nahm die mutmassliche Täterin fest und brachte den Mann ins Spital.

Die Tat ereignete sich um circa 13 Uhr in der Gundeldingerstrasse, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Sonntag mitteilte. Der Mann sei mit einem zwei Monate alten Baby unterwegs gewesen. Dieses sei unverletzt geblieben.

Türkin (51) festgenommen

Laut Communiqué näherte sich die Beschuldigte dem Mann und stach unvermittelt auf ihn ein. Mehrere Personen eilten dem Mann daraufhin zu Hilfe und hielten die Frau bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Im Titel der Medienmitteilung beschrieb die Staatsanwaltschaft die Tat als versuchte Tötung. Bei der Festgenommenen handle es sich um eine türkische Staatsangehörige (51), hiess es. Aus ermittlungstaktischen Gründen mache man keine weiteren Angaben. Der genaue Tathergang und der Hintergrund des Angriffs waren den Angaben zufolge zunächst unklar.

Der Vorfall weckt schlimme Erinnerungen: 2019 wurde in Basel der Primarschüler Illias (†7) von einer Frau erstochen. Bei der Täterin handelte es sich um eine psychisch kranke Seniorin.