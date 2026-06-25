Ein Velofahrer hat am Montagmorgen in Basel eine Fussgängerin frontal gerammt und schwer verletzt. Nach einer kurzen Diskussion flüchtete der Mann. Die Polizei sucht Zeugen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Unbekannter Velofahrer rammt Fussgängerin am 22. Juni 2026 in Basel

Nach kurzer Diskussion flüchtet der Täter, ohne Personalien zu hinterlassen

Polizei sucht Zeugen: Telefon 061 208 06 00, E-Mail kapomobileverkehrspolizei@jsd.bs.ch

Johannes Hillig Redaktor News

Gegen 7.20 Uhr wollte eine Fussgängerin (60) die Erlenmattstrasse in Basel auf der Höhe der Hausnummer 22 überqueren. Plötzlich tauchte ein Velofahrer auf und rammte die Frau frontal. Durch die Wucht des Aufpralls stürzten beide heftig zu Boden.

Die Fussgängerin verletzte sich dabei erheblich. Die beiden sprachen zwar noch kurz miteinander, danach flüchtete der Unbekannte jedoch von der Unfallstelle. Seine Personalien liess er nicht da.

Verkehrspolizei bittet um Mithilfe

Die verletzte Frau musste sich schliesslich selbstständig in die Notfallstation des Universitätsspitals Basel schleppen.

Die Verkehrspolizei bittet um Mithilfe: Der gesuchte Velofahrer sowie Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sollen sich dringend unter der Telefonnummer 061 208 06 00 oder per E-Mail an kapomobileverkehrspolizei@jsd.bs.ch melden.



