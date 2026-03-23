Darum gehts
- Ein 30-Jähriger wurde in Basel mit Stichwaffe schwer verletzt
- Tatverdächtiger Marokkaner (28) nach zweitem Vorfall an Ochsengasse festgenommen
- Staatsanwaltschaft beantragt Untersuchungshaft; Ermittlungen zu Motiv und Tathergang laufen
In der Nacht auf Montag hat ein zunächst Unbekannter an der Klybeckstrasse in Basel einen 30-jährigen Mann verletzt. Die Sanität der Rettung Basel-Stadt brachte den Geschädigten ins Spital. Während einer umgehend eingeleiteten Fahndung und aufgrund einer zweiten Meldung konnte die Kantonspolizei Basel-Stadt schliesslich einen Tatverdächtigen (28) anhalten und im Auftrag der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt festnehmen. Diese wird dem Zwangsmassnahmengericht für den Beschuldigten Untersuchungshaft beantragen.
Den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft zufolge war der Geschädigte mit einer Begleitperson unterwegs gewesen, als ihn ein Unbekannter ansprach. Unvermittelt verletzte dieser den 30-Jährigen mit einer Stichwaffe und flüchtete.
Weiterer Vorfall in selber Nacht
Wenig später wurde die Polizei an die Ochsengasse gerufen. Dort war ein unbekannter Mann in eine Wohnung eingedrungen und hatte die beiden dort Anwesenden mit einem gefährlichen Gegenstand bedroht. Einer der Beiden konnte ihn überwältigen und festhalten. Aufgrund des Signalements und weiterer Hinweise steht der festgehaltene Mann unter dem dringenden Verdacht, auch die Tat an der Klybeckstrasse verübt zu haben.
Die Kriminalpolizei ermittelt nun das Motiv und die genauen Tathergänge. Beim Festgenommenen handelt es sich um einen marokkanischen Staatsangehörigen. Aus ermittlungstaktischen Gründen macht die Staatsanwaltschaft keine weiteren Angaben.