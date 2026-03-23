Ein 30-Jähriger wurde in der Nacht auf Montag an der Klybeckstrasse in Basel mit einer Stichwaffe verletzt. Später kam es zu einem weiteren Vorfall. Die Polizei nahm einen 28-jährigen Marokkaner als Tatverdächtigen fest. Die Ermittlungen zu Motiv und Tathergang laufen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein 30-Jähriger wurde in Basel mit Stichwaffe schwer verletzt

Tatverdächtiger Marokkaner (28) nach zweitem Vorfall an Ochsengasse festgenommen

Staatsanwaltschaft beantragt Untersuchungshaft; Ermittlungen zu Motiv und Tathergang laufen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

In der Nacht auf Montag hat ein zunächst Unbekannter an der Klybeckstrasse in Basel einen 30-jährigen Mann verletzt. Die Sanität der Rettung Basel-Stadt brachte den Geschädigten ins Spital. Während einer umgehend eingeleiteten Fahndung und aufgrund einer zweiten Meldung konnte die Kantonspolizei Basel-Stadt schliesslich einen Tatverdächtigen (28) anhalten und im Auftrag der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt festnehmen. Diese wird dem Zwangsmassnahmengericht für den Beschuldigten Untersuchungshaft beantragen.

Den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft zufolge war der Geschädigte mit einer Begleitperson unterwegs gewesen, als ihn ein Unbekannter ansprach. Unvermittelt verletzte dieser den 30-Jährigen mit einer Stichwaffe und flüchtete.

Weiterer Vorfall in selber Nacht

Wenig später wurde die Polizei an die Ochsengasse gerufen. Dort war ein unbekannter Mann in eine Wohnung eingedrungen und hatte die beiden dort Anwesenden mit einem gefährlichen Gegenstand bedroht. Einer der Beiden konnte ihn überwältigen und festhalten. Aufgrund des Signalements und weiterer Hinweise steht der festgehaltene Mann unter dem dringenden Verdacht, auch die Tat an der Klybeckstrasse verübt zu haben.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun das Motiv und die genauen Tathergänge. Beim Festgenommenen handelt es sich um einen marokkanischen Staatsangehörigen. Aus ermittlungstaktischen Gründen macht die Staatsanwaltschaft keine weiteren Angaben.