Ein 76-jähriger Mann ist nach einem Sturz in einem Linienbus in Basel an seinen Verletzungen gestorben. Der Bus musste am Montag abrupt bremsen, als ein Junge auf die Strasse lief. Die Polizei sucht Zeugen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 76-jähriger Mann stirbt nach Busunfall in Basel am 30. März

Kind sorgte für abrupte Bremsung, Mann stürzte und verletzte sich schwer

Junge etwa 7-8 Jahre alt, Polizei sucht Zeugen und Begleiter War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Daniel Macher Redaktor News

In Basel ist ein Zwischenfall mit einem Bus tragisch ausgegangen: Ein 76-jähriger Mann, der am Montag in einem Linienbus gestürzt war, ist nun im Spital seinen Verletzungen erlegen. Die Polizei sucht dringend nach einem Jungen und dessen Begleiter, die den Vorfall ausgelöst haben könnten.

Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr auf der Greifengasse. Ein Linienbus war vom Claraplatz Richtung Grossbasel unterwegs, als der Chauffeur plötzlich stark bremsen musste. Grund dafür war ein Junge, der unvermittelt auf die Fahrbahn trat.

Durch die abrupte Bremsung stürzte ein 76-jähriger Fahrgast im Bus und zog sich schwere Verletzungen zu. Die Sanität der Rettung Basel-Stadt brachte den Mann ins Universitätsspital Basel. Dort erlag er später seinen Verletzungen.

Junge und Begleiter sollen sich melden

Der Junge und sein erwachsener Begleiter entfernten sich nach dem Vorfall in Richtung Tramhaltestelle mit Fahrtrichtung Claraplatz. Laut bisherigen Erkenntnissen waren sie sich offenbar nicht bewusst, welche Folgen die Bremsung im Bus hatte.

Der Junge wird gemäss Zeugenaussagen auf etwa sieben bis acht Jahre geschätzt. Er trug eine marineblaue Jacke, helle Hosen und einen grünen Rucksack. Die Verkehrspolizei Basel-Stadt bittet nun den Jungen, seinen Begleiter sowie weitere mögliche Zeugen, sich zu melden.