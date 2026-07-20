Raubüberfall am Sonntagmorgen in Basel: Im Schützenmattpark bedrohte ein Täter sein Opfer auf einer Toilette mit einer Stichwaffe und raubte dessen Portemonnaie. Die Täter flüchteten in Richtung Bushaltestelle.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Sonntagmorgen ist es in der Herrentoilette einer öffentlichen WC-Anlage beim Schützenmattpark in Basel zu einem Raub gekommen.

Den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft zufolge näherte sich einer der Täter dem Opfer von hinten und bedrohte ihn mit einer Stichwaffe. Nachdem er das Portemonnaie an sich genommen hatte, flüchtete er aus der Herrentoilette. Der Mann folgte dem Täter und stellte fest, dass dieser gemeinsam mit einer zweiten Person in Richtung der Bushaltestelle der Buslinie 34 flüchtete. Dort verlor er die beiden Männer aus den Augen.

Gesucht werden:

Unbekannter, männlich, 35–40 Jahre alt, ca. 160 cm gross, südländischer Typ, mittlere Statur, gepflegte Erscheinung, sicheres Auftreten, kurze Haare, trug ein beiges T-Shirt und kurze Hosen, führte eine Stichwaffe mit sich.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.