Polnischer Lastwagen-Chauffeur betrunken und ohne Führerausweis erwischt

Vor knapp einer Woche wurde ein LKW-Chauffeur an der deutsch-schweizerischen Grenze mit 1,5 Promille erwischt. Es war nicht das erste Mal, dass er betrunken fuhr, wie sich herausstellte.

Am Grenzübergang in Basel

Der Chauffeur wurde den deutschen Behörden übergeben.

Am 7. August kontrollierten Mitarbeitende des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Grenzübergang Basel/Weil am Rhein-Autobahn die Zollpapiere eines mit Stahlträgern beladenen Sattelzuges mit polnischen Kontrollschildern. Im Gespräch mit dem Chauffeur fiel dem kontrollierenden Mitarbeitenden des BAZG dessen Alkoholgeruch auf.

Die anschliessend durchgeführten Tests ergaben beim polnischen Chauffeur einen Alkoholgehalt von rund 1,5 Promille. Weiter konnte dieser keinen Führerschein präsentieren. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Sattelzug sichergestellt

Bei der Kontaktaufnahme mit der deutschen Polizei stellte sich heraus, dass diese den Chauffeur vier Tage zuvor auf der deutschen Autobahn gestoppt hatte und die nachfolgenden Alkoholtests einen Wert von 3,3 Promille ergeben hatten. Worauf die deutsche Polizei den Führerschein des Polen beschlagnahmt hatte.

Das BAZG hat den fehlbaren Chauffeur den deutschen Behörden übergeben. Der Sattelzug wurde sichergestellt und am Tag darauf von einem nüchternen Chauffeur abgeholt.