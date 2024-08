Zoll macht an der Schweizer Grenze Überraschungsfund Mann (64) versteckte Reiseschecks im Wert von 10 Millionen Dollar

Zöllner haben Reiseschecks im Wert von 10 Millionen Dollar bei einem vorbestraften Rentner in Ponte Chiasso (I) an der Schweizer Grenze gefunden. Der Mann hatte die Schecks in seinem Auto versteckt.