Auto stand auf der Raststätte Pratteln-Nord in Vollbrand

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Auto in Vollbrand auf Raststätte Pratteln-Nord

Kein Fahrzeugtyp bekannt, Ursache unklar

A2-Einfahrt zur Raststätte seit 23 Uhr gesperrt

Gabriel Knupfer Redaktor News

Auf der Raststätte Pratteln-Nord brannte am späten Samstagabend ein Auto. Ein Leservideo zeigt das Fahrzeug in Vollbrand.

Die Feuerwehr habe den Brand schnell löschen können, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Basel-Landschaft gegenüber Blick. «Das Fahrzeug stand glücklicherweise genug weit von der Tankstelle und anderen Fahrzeugen entfernt auf dem Parkplatz.»

Es seien keine Menschen im Fahrzeug gewesen, als das Feuer ausbrach. Verletzt wurde niemand.

Die Brandursache ist unklar. Auch zum Fahrzeugtyp liegen der Polizei noch keine Angaben vor. Laut dem TCS war auf der A2 seit kurz vor 23 Uhr die Einfahrt auf die Raststätte gesperrt. Die Sperre wurde in der Nacht wieder aufgehoben.

Es ist schon der zweite spektakuläre Autobrand in zwei Tagen. Erst am Freitag brannte auf der A1 bei Winterthur ein Porsche.