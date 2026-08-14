Porsche steht auf A1 bei Winterthur in Vollbrand

Auf der Autobahn A1 steht am Freitagabend ein Fahrzeug in Vollbrand. Leser-Videos zeigen lodernde Flammen und fliegende Funken. Die Polizei bestätigt den Brand.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Lodernde Flammen und dicker Rauch am Freitagabend auf der Autobahn A1. Mehrere Leser-Videos zeigen, dass ein Fahrzeug auf Höhe Winterthur, in Richtung St. Gallen in Vollbrand steht. Die Kantonspolizei Zürich bestätigt den Brand auf Blick-Anfrage. Einzelheiten zur Brandursache oder ob es Verletzte gibt, kann die Polizei bislang nicht angeben.

Ein Leser-Video zeigt sogar einen plötzlichen Funkenschauer. Laut einem Leser soll es sich bei dem betroffenen Fahrzeug um einen grauen Porsche handeln.

Der Abschnitt Winterthur-Ohringen-Oberwinterhur in Fahrtrichtung St. Gallen ist aufgrund des brennenden Fahrzeugs gesperrt, vermeldet der Touring Club Schweiz (TCS).

Laut TCS kommt es gegen 21.30 Uhr zu Stau und einem Zeitverlust von bis zu 15 Minuten. Auch in Fahrtrichtung Zürich ist der linke Fahrstreifen wegen des Brandes auf der Gegenfahrbahn gesperrt.