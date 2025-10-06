In Hölstein BL stehen die Menschen unter Schock. Denn: Thomas T. (†66) starb am frühen Sonntagmorgen bei einem Wohnungsbrand. Der ehemalige Gymi-Lehrer war in der Region bekannt und ging praktisch jeden Tag in den nahen Spar. Dort war er auch am Samstag noch einkaufen.

«Es ist so schade, dass er nicht mehr da ist»

1/5 Thomas T. (†66) verlor bei einem Brand in seiner Wohnung in Hölstein BL sein Leben. Foto: zVg

Thomas T. war ehemaliger Mathematiklehrer und theoretischer Physiker

Ralph Donghi Reporter News

In Hölstein BL trauern die Menschen. Sie können nicht fassen, was passiert ist. Denn: Einer von ihnen aus dem Dorf ist bei einem Brand ums Leben gekommen. «Uns fehlen die Worte», sagt etwa Pamini Sabesan (42), Filialleiterin vom örtlichen Lebensmittelhändler Spar.

Passiert ist der traurige Todesfall am frühen Sonntagmorgen. Um 6.28 Uhr erhält die Polizei Basel-Landschaft eine Meldung, dass es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu einer starken Rauchentwicklung gekommen sei.

Feuerwehr kann Brand rasch löschen

Als die Einsatzkräfte vor Ort sind, dringt bereits Rauch aus einem Fenster im ersten Obergeschoss. Die Feuerwehr kann den Brand im Schlafzimmer rasch löschen. Doch der einzige Wohnungsbewohner stirbt noch vor Ort. Die Eingangstüre wird später polizeilich versiegelt.

Jetzt zeigen Recherchen von Blick: Beim Verstorbenen handelt es sich um Thomas T.* (†66). «Wir haben am Sonntagmorgen gehört, dass in der Nähe etwas passiert ist», sagt die Spar-Filialleiterin Sabesan. Sie hätten viele Polizei- und Feuerwehrautos gesehen.

Thomas T. war Gymi-Lehrer

Es spricht sich rasch herum, dass jemand verstorben ist – und auch, wer. «Er kam immer zu uns einkaufen. Sicher vier bis fünf Mal am Tag», sagt Sabesan. «Es ist so schade, dass er nicht mehr da ist. Er war ein Lieber.» Dies bestätigt gegenüber Blick auch eine Bekannte und ergänzt: «Man kannte ihn über die Region hinaus gut. Er war früher nämlich Mathematiklehrer an den Gymnasien in Münchenstein und Liestal. Und: Er war zudem ein theoretischer Physiker.»

Weiter ist über Thomas T. zu erfahren, dass er seit ein paar Jahren geschieden war und Kinder hinterlässt. Zudem soll er mit der Krankheit Krebs gekämpft haben und ein starker Raucher gewesen sein.

Polizei ermittelt noch

Zur möglichen Brandursache sagt Roland Walter von der Polizei Basel-Landschaft, auf Anfrage von Blick: «Wir ermitteln noch. Aber wir gehen im Moment nicht von einem Gewaltdelikt aus.»

Die Angehörigen von Thomas T. seien «erschüttert» über seinen Tod, wie zudem im Dorf zu vernehmen ist. Spar-Filialleiterin Sabesan sagt: «Er war ein sehr guter Kunde.» Er sei auch am Samstag noch im Spar einkaufen gewesen, um circa 13.30 Uhr. «Dass er dann am nächsten Tag verstorben ist – das ist wirklich sehr traurig.»

* Name geändert