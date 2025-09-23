Nach einem Grossbrand in Pinneberg (D) wird ein Mädchen vermisst. Die Familie konnte sich aus dem Dachgeschoss retten, erlitt jedoch teils lebensgefährliche Verletzungen. Über 120 Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen und suchen nach dem Kind.

Grossfeuer in Zweifamilienhaus, Flammen nur von aussen bekämpfbar

Nach dem Brand eines Wohnhauses im schleswig-holsteinischen Pinneberg wird ein neunjähriges Mädchen vermisst. Es müsse «davon ausgegangen werden, dass sich das Kind noch in der Brandruine befindet», teilte die örtliche Feuerwehr am Dienstag mit. Der Bruder (14), die Mutter (40) und der Vater (42) hätten sich am Montagabend auch mithilfe von Nachbarn noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus dem Dachgeschoss des Zweifamilienhauses in Sicherheit bringen können.

Der Junge und die Eltern seien bei dem Brand allerdings teils lebensgefährlich verletzt und in Krankenhäuser gebracht worden. Eine Bewohnerin (76) einer Wohnung im Erdgeschoss habe sich unverletzt ins Freie retten können. Die Löscharbeiten und die Suche nach dem Mädchen dauerten laut Feuerwehr an.

Die Helfer sprachen von einem Grossfeuer mit Flammen aus dem ersten Stock und dem Dach, die nur von aussen bekämpft werden konnten. Im Einsatz waren mehr als 120 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Technischem Hilfswerk und Polizei. Auch ein Rettungshelikopter wurde alarmiert. Notfallseelsorger betreuten die Beteiligten.