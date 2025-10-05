Trotz schneller Intervention der Feuerwehr verstarb ein 66-Jähriger bei einem Wohnungsbrand in Hölstein BL. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Hier an der Hauptstrasse brach in einem Haus ein Brand aus. Foto: GoogleMaps

Darum gehts Brand in Mehrfamilienhaus in Hölstein BL fordert ein Todesopfer

Feuerwehr löschte Brandherd im Schlafzimmer, Hauptstrasse und Bahnverkehr gesperrt

66-jähriger Bewohner verstorben, Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei

Johannes Hillig Redaktor News

Um 6.28 Uhr am Sonntagmorgen erhielt die Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft die Meldung, dass es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hauptstrasse in Hölstein zu einer starken Rauchentwicklung gekommen sei.

Beim Eintreffen der Ereignisdienste drang bereits Rauch aus einem Fenster im ersten Obergeschoss. Die Feuerwehr konnte den Brandherd im Schlafzimmer feststellen und in der Folge rasch löschen.

Haupstrasse musste gesperrt werden

Trotz der schnellen Intervention der involvierten Rettungsdienste ist der 66-jährige Bewohner vor Ort verstorben. Es waren keine weiteren Personen in der Liegenschaft wohnhaft.

Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Hauptstrasse in Hölstein gesperrt und der Bahnverkehr der Waldenburgerbahn unterbrochen werden.

Die Spezialisten der Polizei Basel-Landschaft und die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft haben die Ermittlungen aufgenommen.