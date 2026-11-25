Darum gehts
- In die Schweiz auszuwandern ist für viele Deutsche verlockend
- Eine Unternehmerin gibt Tipps, wie man sich den Start erleichtert
- Sie rät dazu, Mundart zu lernen und die fordernde deutsche Art zu zügeln
Stand 2025 leben bereits über 330'000 Deutsche in der Schweiz. Damit der Traum von einem schönen neuen Leben aber nicht zum «Albträumli» wird, gibt es einiges zu beachten.
Das weiss auch die 42-jährige Kommunikationsberaterin Christine Steinleitner aus München. Sie lebt seit einigen Monaten in der Schweiz und hat gegenüber dem «Spiegel» erklärt, worauf man achten soll, und steigt gleich mit dem grössten Klischee ein.
Das liebe Geld – freut euch nicht zu früh
Erfahren Personen aus unserem Nachbarland, was wir verdienen, sind sie meist völlig perplex. Steinleitner meint scherzhaft, man solle hier auf einen Range Rover umsteigen. Der Porsche 911 sei «das Auto des kleinen Mannes». Wie viel Wohlstand aber tatsächlich übrig bleibt, zeigt sich aber erst, wenn Steuern, Miete und Krankenkasse bezahlt sind. Fixkosten vor dem Lohngespräch durchzurechnen, lohnt sich also.
Der Knatsch mit der Krankenkasse
Was beim Schweizer Gesundheitssystem oft vergessen geht: Billig ist die gute Versorgung nicht. Die ausgewanderte Unternehmerin rät, sich gut zu überlegen, wann man zum Arzt geht. Dass man die Rechnungen bis zur Höhe der gewählten Franchise selber bezahlt, war für sie neu.
«Grüezi» und «bitzeli» – Schweizerdeutsch zu verstehen, ist wichtig
Wer denkt, Schweizerdeutsch ist ja auch Deutsch und kann nicht so schwer sein, liegt so was von daneben. Und nein, das schweizerische Hochdeutsch ist nicht Standard und wird nur gesprochen, wenns unbedingt sein muss. Mundart sprechen müssen Deutsche zwar nicht, verstehen sollte man uns aber, wenn man dazugehören will. Die Unternehmerin sagt dazu: «Zürich verstehe ich gut. Berner, wenn die schnell reden … geht so» – scheint, als habe sie noch einiges über unsere kantonalen Eigenheiten und Vorurteile zu lernen.
Der Konjunktiv wäre eine gute Wahl
«Ich kriege ein Bier» – damit ist schnell klar, dass du neu bist. Schweizerinnen und Schweizer drücken sich deutlich vorsichtiger aus. Aus der bestimmten Forderung wird zum Beispiel: «Könnte ich ein Bier bekommen?». Was Deutsche als direkte Kommunikation verstehen, kann schnell unfreundlich ankommen – damit liegt die Unternehmerin komplett richtig.
Einer bezahlt, die anderen twinten
Steinleitner scherzt, dass selbst die Zucchini beim Bauern mit der Bezahl-App Twint gekauft werden kann. Das stimmt. Wer hier die App nicht hat, outet sich schnell als Neuling. Dass eine Person die Restaurantrechnung bezahlt und die anderen ihren Teil per Twint überweisen, ist längst Standard. Ihr Tipp, schnellstmöglich ein Konto in der Schweiz zu eröffnen und die App herunterzuladen, ist also Gold wert.
Das beste Wasser ist gratis
Die Schweiz ist schon teuer genug, und wir wissen, wo es sich sparen lässt. Beim Wasser für unterwegs zum Beispiel. Ständig Wasser zu kaufen, ist nicht nur teuer, sondern generiert auch noch Abfall. Tipp der Ausgewanderten: Kauft euch eine Wasserflasche und füllt diese an den Tausenden von Brunnen auf. Guter Punkt. Schliesslich sind wir hier nicht ohne Grund stolz auf unser gutes Wasser.