Fetter Lohn, saubere Strassen und ein funktionierendes Gesundheitssystem. Stimmt. Trotzdem hält die Schweiz für Neuankömmlinge einige Hürden parat. Eine deutsche Unternehmerin gibt ihren Landsleuten nun Tipps rund ums Auswandern.

Darum gehts In die Schweiz auszuwandern ist für viele Deutsche verlockend

Eine Unternehmerin gibt Tipps, wie man sich den Start erleichtert

Sie rät dazu, Mundart zu lernen und die fordernde deutsche Art zu zügeln

Angela Rosser Journalistin News

Stand 2025 leben bereits über 330'000 Deutsche in der Schweiz. Damit der Traum von einem schönen neuen Leben aber nicht zum «Albträumli» wird, gibt es einiges zu beachten.

Das weiss auch die 42-jährige Kommunikationsberaterin Christine Steinleitner aus München. Sie lebt seit einigen Monaten in der Schweiz und hat gegenüber dem «Spiegel» erklärt, worauf man achten soll, und steigt gleich mit dem grössten Klischee ein.

1 Das liebe Geld – freut euch nicht zu früh

Erfahren Personen aus unserem Nachbarland, was wir verdienen, sind sie meist völlig perplex. Steinleitner meint scherzhaft, man solle hier auf einen Range Rover umsteigen. Der Porsche 911 sei «das Auto des kleinen Mannes». Wie viel Wohlstand aber tatsächlich übrig bleibt, zeigt sich aber erst, wenn Steuern, Miete und Krankenkasse bezahlt sind. Fixkosten vor dem Lohngespräch durchzurechnen, lohnt sich also.

2 Der Knatsch mit der Krankenkasse

Was beim Schweizer Gesundheitssystem oft vergessen geht: Billig ist die gute Versorgung nicht. Die ausgewanderte Unternehmerin rät, sich gut zu überlegen, wann man zum Arzt geht. Dass man die Rechnungen bis zur Höhe der gewählten Franchise selber bezahlt, war für sie neu.

3 «Grüezi» und «bitzeli» – Schweizerdeutsch zu verstehen, ist wichtig

Wer denkt, Schweizerdeutsch ist ja auch Deutsch und kann nicht so schwer sein, liegt so was von daneben. Und nein, das schweizerische Hochdeutsch ist nicht Standard und wird nur gesprochen, wenns unbedingt sein muss. Mundart sprechen müssen Deutsche zwar nicht, verstehen sollte man uns aber, wenn man dazugehören will. Die Unternehmerin sagt dazu: «Zürich verstehe ich gut. Berner, wenn die schnell reden … geht so» – scheint, als habe sie noch einiges über unsere kantonalen Eigenheiten und Vorurteile zu lernen.

4 Der Konjunktiv wäre eine gute Wahl

«Ich kriege ein Bier» – damit ist schnell klar, dass du neu bist. Schweizerinnen und Schweizer drücken sich deutlich vorsichtiger aus. Aus der bestimmten Forderung wird zum Beispiel: «Könnte ich ein Bier bekommen?». Was Deutsche als direkte Kommunikation verstehen, kann schnell unfreundlich ankommen – damit liegt die Unternehmerin komplett richtig.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

5 Einer bezahlt, die anderen twinten

Steinleitner scherzt, dass selbst die Zucchini beim Bauern mit der Bezahl-App Twint gekauft werden kann. Das stimmt. Wer hier die App nicht hat, outet sich schnell als Neuling. Dass eine Person die Restaurantrechnung bezahlt und die anderen ihren Teil per Twint überweisen, ist längst Standard. Ihr Tipp, schnellstmöglich ein Konto in der Schweiz zu eröffnen und die App herunterzuladen, ist also Gold wert.

6 Das beste Wasser ist gratis

Die Schweiz ist schon teuer genug, und wir wissen, wo es sich sparen lässt. Beim Wasser für unterwegs zum Beispiel. Ständig Wasser zu kaufen, ist nicht nur teuer, sondern generiert auch noch Abfall. Tipp der Ausgewanderten: Kauft euch eine Wasserflasche und füllt diese an den Tausenden von Brunnen auf. Guter Punkt. Schliesslich sind wir hier nicht ohne Grund stolz auf unser gutes Wasser.