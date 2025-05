1/5 Donald Trump verunsichert mit seiner Knallhart-Politik USA-Reisende. Foto: Keystone-SDA

Seit in den USA wieder Donald Trump regiert, häufen sich Berichte über Touristinnen und Touristen, denen die Einreise verweigert wurde. Vor einer Woche machte Blick den ersten Fall einer Schweizerin publik, die trotz gültiger Papiere nicht ins Land gelassen wurde. Der Bund intervenierte – Trumps Grenzschützer blieben hart.

Viele Leserinnen und Leser meldeten sich auf diesen Bericht – und erzählten von ähnlichen Vorfällen. Eine Familie aus dem Kanton Schwyz wurde nach einem Abstecher nach Costa Rica an der US-Grenze gestoppt. Ihr Wohnmobil stand schon in Florida. «Die Einreise wurde uns ohne Angabe von Gründen verwehrt», so der Vater zu Blick.

«Ging mir leider auch so»

Leser Luigi Rigattoni schreibt: «Ging mir leider auch so, vor drei Wochen bei der Einreise nach Florida. Trotz gültiger Papiere wurde ich abgewiesen und 22 Stunden später im nächsten Flugzeug abgeschoben.»

Bei mehreren Ferienhungrigen endete die Reise bereits vor dem Abflug. Eine Lehrerin aus Zürich hatte mit ihrem Mann wie jedes Jahr einen längeren US-Trip gebucht. Bei der Online-Registrierung aber verweigerten die USA völlig unerwartet die ESTA-Genehmigung. Alle Versuche scheiterten, Anrufe bei der US-Botschaft in Bern blieben erfolglos. Das Paar, das anonym bleiben möchte, musste seine Reise stornieren.

Wie viele Schweizerinnen und Schweizer in den letzten Monaten von verweigerten ESTA-Anträgen betroffen waren, ist unklar. Das Aussendepartement (EDA) führt dazu keine Statistik. Doch obwohl es seit Trumps Regierungsantritt viele Indizien für verschärfte Grenzkontrollen gibt, bleiben Einreiseverbote die Ausnahme.

Reisebüros zuversichtlich

Die Verunsicherung ist trotzdem gross. Lassen sich Reisende durch Trumps Knallhartpolitik von Ferien in Amerika abbringen? Daten für den Monat März legten diesen Schluss nahe. Die Zahl der Einreisen ins Land aus der Schweiz war im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 26 Prozent eingebrochen.

Der April überrascht jetzt aber mit einer Trendwende. Laut neuen Zahlen des US-Handelsministeriums liegen Flüge aus der Schweiz in die USA wieder im Plus. Demnach reisten im vergangenen Monat 48'417 Personen in die USA – 8,6 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahrs. Reisebüros sind im Hinblick auf die Sommer- und Herbstferien denn auch zuversichtlich, dass die positive Tendenz anhält.