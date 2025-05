1/8 Mirko K.* wollte seine Familie auf einen unvergesslichen Roadtrip nach Nord- und Mittelamerika mitnehmen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/USA TODAY Network

Darum gehts Schweizer Familie wird Einreise in USA verweigert trotz gültigem Visum

Leser berichten von unterschiedlichen Erfahrungen bei der US-Einreise

Einige Reisende melden problemlose Einreisen, ein Leser wurde abgewiesen

Sarah Riberzani Community Editor

Die Weltreise der Familie K.* aus dem Kanton Schwyz begann reibungslos: Nach einer unproblematischen Durchquerung der USA und einem kurzen Abstecher nach Costa Rica wollte das Ehepaar mit seinen zwei Kindern erneut in die Vereinigten Staaten einreisen – doch die Einreise wurde ihnen ohne Angabe von Gründen verweigert.

Eigentlich gilt ihr Touristenvisum noch fast zwei Jahre und berechtigt zu Aufenthalten von jeweils bis zu 90 Tagen. Wer das Land zwischendurch verlässt, darf in der Regel mit einer erneuten 90‑Tage‑Frist zurückkehren. Hilfesuchend wandte sich die Familie an die nächste US‑Botschaft – erfolglos. Nun haben die vier Reisenden ihre Route angepasst und setzen ihre Erkundung Nordamerikas vorerst in Kanada fort.

Leser erzählen von eigenen Erfahrungen

Der Vorfall spaltet die Community: In der Kommentarspalte schildern viele Leserinnen und Leser eigene Erlebnisse. «Ich würde nicht mal in die USA reisen, wenn mir das geschenkt wird. War schon eine Absurdität, was in LA an Fragen über uns ergehen mussten für zwei Stunden Aufenthalt im Transit, nur weil der Flug kurz 10 Minuten einen Spaziergang von Zoll zu Zoll erforderte», kommentiert Leser Andreas Ferrari.

Leser Luigi Rigattoni schildert sogar seine eigene Abschiebung: «Es ist oftmals reine Willkür oder gar, dass diese Officers Quoten brauchen, um die Notwendigkeit ihres Jobs zu beweisen. Da kann es jeden treffen. Ging mir leider auch so, vor drei Wochen bei der Einreise nach Florida in Miami. Trotz gültigem Esta Visum abgewiesen und 22 Stunden später wurde ich im nächsten Flugzeug abgeschoben!»

«Ich hatte keine Probleme»

Es gibt aber auch zahlreiche Leser, die reibungslose Einreisen melden. Willy Gilgen ist einer davon. Er hat gerade die gesamte Route 66 von Chicago bis Santa Monica hinter sich gebracht und berichtet: «Einfach genial, bereits zum fünften Mal und auch dieses Mal ohne Probleme. Bin soeben auf dem Flughafen LAX Los Angeles und warte vor dem Gate zum Rückflug.» Robin Haas bestätigt Ähnliches: «Ich war grad da und werde September wieder gehen. Überhaupt kein Problem. Es ging fünf Minuten, um durch den Zoll zu gehen.»

Und auch Leser Christian Müller berichtet: «Ich hatte keine Probleme. Alles wie gewohnt.» Er empfiehlt, für einen längeren Aufenthalt ein richtiges Visum zu besorgen und nicht nur mit einer Esta Einreisegenehmigung unterwegs zu sein. Für ihn ist klar: «Hat nichts mit Trump zu tun, auch wenn das einigen hier nicht gefällt. Dass Leute an der US-Grenze abgewiesen werden, gab es schon immer.»

*Name geändert