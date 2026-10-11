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«Jetzt gibts eine warme Dusche»
Hier legt Infanger die letzten Kilometer zurück

Der Luzerner Extremsportler Simon Infanger verbindet auf einer zweiwöchigen Velotour seine zwei Leidenschaften: Velöle und Achterbahnfahren.
Publiziert: 14:40 Uhr
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