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1500 km und 61 Achterbahnen: Luzerner radelt durch Deutschland
«Jetzt gibts eine warme Dusche»
Hier legt Infanger die letzten Kilometer zurück
Der Luzerner Extremsportler Simon Infanger verbindet auf einer zweiwöchigen Velotour seine zwei Leidenschaften: Velöle und Achterbahnfahren.
Publiziert: 14:40 Uhr
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