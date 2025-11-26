DE
FR
Abonnieren

Analog zu Post und SBB
Bundesrat nimmt Rüstungsfirma Ruag wieder an die kurze Leine

Analog zur Post, zur SBB, zur Nationalbank und zur Swisscom soll künftig auch die Ruag eine spezialgesetzliche Aktiengesellschaft des Bundes werden. Das schlägt der Bundesrat vor.
Publiziert: vor 26 Minuten
|
Aktualisiert: vor 18 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/4
Der Bundesrat will die Ruag nicht mehr privatrechtlich führen.
Foto: Keystone
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Der Bundesrat hat am Mittwoch die Vernehmlassung zur neuen Rechtsform eröffnet. Bereits früher hatte die Landesregierung mitgeteilt, dass die heutige Organisation als privatrechtliche AG für die Aufgabenerfüllung des Rüstungskonzerns nicht mehr zeitgemäss sei. Geprüft wurde neben weiteren Varianten auch eine Reintegration der Ruag ins VBS.

Mehr zur Ruag
Schweizer Rüstung wird in Einzelteilen exportiert
Politik macht nicht vorwärts
Wie hat die Schweizer Rüstungsindustrie bis jetzt überlebt?
US-Tochtergesellschaft von Ruag von Hackern angegriffen
Massnahmen eingeleitet
US-Tochtergesellschaft von Ruag von Hackern angegriffen
Ruag wird bestellte F-35 Jets in der Schweiz fertig montieren
Mit Video
Aufatmen in Emmen
Ruag wird bestellte F-35 Jets in der Schweiz fertig montieren
Gleich drei Verwaltungsräte gehen bei Ruag International
Aderlass bei Bundesbetrieb
Gleich drei Verwaltungsräte gehen bei Ruag International

Die spezialgesetzliche Aktiengesellschaft des öffentlichen Rechts trage den veränderten sicherheitspolitischen Bedürfnissen besser Rechnung, schrieb der Bundesrat in einer Mitteilung. Zudem verfüge der Bund so über wirksamere und präziser umschriebene Steuerungsinstrumente, die auch das Parlament verlangt hatte. Es gehe um mehr Rechtssicherheit.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen