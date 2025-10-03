Nach wenigen Monaten ist schon wieder Schluss: Der Verwaltungsratspräsident der Ruag International tritt zurück. Die Firma ist in Bundesbesitz.

Bei Ruag International gibt es Abgänge. Foto: Keystone

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Bei Ruag International kommt es zum Abgang von gleich drei Verwaltungsräten. So werden Verwaltungsratspräsident Rainer Schulz wie auch die Verwaltungsräte Jürg Oleas und Andreas Spreiter an der nächsten Generalversammlung nicht mehr zur Wiederwahl antreten, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst.

Schulz war erst Ende April vom Bundesrat zum Präsidenten von Ruag International ernannt und Mitte Mai gewählt worden und gehörte dem Aufsichtsgremium seit 2020 an. Er habe sich aus persönlichen Gründen dazu entschieden, an der nächsten GV im Frühling 2026 nicht mehr anzutreten.

In seine Amtszeit fiel die Entscheidung des Parlaments, die Raumfahrtsparte Beyond Gravity im Staatsbesitz zu belassen. Er habe dabei die notwendige Kontinuität gegenüber Mitarbeitenden und Geschäftspartnern sichergestellt, heisst es. Zudem habe er die Neuausrichtung des Unternehmens eng begleitet.

Nachfolger wird gesucht

Unter der Leitung des Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport wurde die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin eingeleitet.

Oleas wiederum gehörte dem Gremium seit 2011 an und Spreiter seit 2024. Der Verwaltungsrat habe mit der Suche nach qualifizierten Kandidatinnen und Kandidaten für die Nachfolge begonnen.

Ruag International ist nicht zu verwechseln mit der Ruag Schweiz. Letztere hatte in den vergangenen Monaten immer wieder für Schlagzeilen gesorgt.