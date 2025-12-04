Auktion für Autokennzeichen SO 1 startet furios

Der Kanton Solothurn versteigert das Autokennzeichen SO 1: Bereits nach wenigen Stunden ist der Preis ist schon auf über 212'000 Franken geklettert. Das Schild könnte den Schweizer Rekord knacken.

Darum gehts Solothurner Kontrollschild SO 1 wird versteigert, Startpreis bei 10'000 Franken

Auktion läuft bis 17. Dezember, könnte Schweizer Rekord knacken

SO 1 wurde 1994 für 20'000 Franken verkauft, jetzt deutlich teurer

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Online-Auktion begann am Mittwochabend um 22 Uhr und dauert noch bis am 17. Dezember. Als Startpreis hatte der Kanton 10'000 Franken festgelegt. Mit dem furiosen Start ist klar, dass SO 1 wie erwartet mit Abstand zum teuersten Solothurner Kontrollschild wird. Der Rekord lag bislang bei 35'000 Franken für eine zweistellige Nummer.

Das Schild könnte aber auch den schweizweiten Rekord knacken. Zu den teuersten Kontrollschildern gehören bisher «ZH 24» mit 299'000 Franken, «ZG 10» mit 233'000 Franken und «ZH 100», das für 226'000 Franken wegging.

1994 für 20'000 Franken verkauft

Das spezielle Kennzeichen SO 1 kommt nicht zum ersten Mal unter den Hammer. Es wurde bereits 1994 angeboten, als Solothurn als erster Kanton Kontrollschilder versteigerte. Damals war es noch günstiger zu haben - ein Autofahrer erhielt den Zuschlag für die exklusive Nummer für im Vergleich zu heute vernachlässigbaren 20'000 Franken.

Seit dem Jahr 2008 liegt dieses Schild wieder im Depot der Motorfahrzeugkontrolle. Der Regierungsrat entschied sich nun dafür, SO 1 erneut zu versteigern. Aus der Bevölkerung sei immer wieder der Wunsch danach geäussert worden, hielt der Regierungsrat fest.

Nur gegen Sofortzahlung

Die Auktion findet ausschliesslich online statt, wie der Regierungsrat weiter festhält. Wie bei den übrigen Versteigerungen von Kontrollschildern - derzeit wäre beispielsweise auch SO 16'300 zu haben und dies bereits ab 200 Franken - ist der Zuschlag definitiv.

Das Kontrollschild wird aber nur gegen Sofortbezahlung übergeben. «Wer sich SO 1 als exklusives Weihnachtsgeschenk sichern möchte, sollte das nötige Kapital bereithalten», machte der Regierungsrat klar.