In Bern und Schaffhausen frieren Passagiere und Bus-Chauffeure – Schuld sind neue Elektrobusse. Denn wird mehr geheizt, kann man weniger lang fahren.

Darum gehts Elektrobusse in Bern und Schaffhausen heizen unzureichend bei Kälte

Heizen reduziert Reichweite durch erhöhten Stromverbrauch der Wärmepumpe

Bern will Problem in den nächsten Wochen gelöst haben

Tobias Bruggmann Redaktor Politik

Wer in Bern und Schaffhausen in den Bus einsteigt, muss sich warm anziehen. Gerade wenn es draussen eh besonders kalt ist, hätten sich Passagiere und Bus-Chauffeurinnen über die Temperaturen in den Elektrobussen beklagt, berichten SRF und die Berner Zeitschrift «Dr Wecker».

Der Grund ist, dass die Busse mit einer Batterie betrieben werden. Geheizt wird mit einer Wärmepumpe auf dem Dach. Diese nimmt die Wärme aus der Luft und gibt sie von der Decke in den Bus ab. Dafür braucht es Strom. «Kommt eine Wärmepumpe ans Limit, muss man noch mehr elektrisch heizen, das geht aber auf die Reichweite der Batterie», sagt Didier Buchmann von Bernmobil gegenüber dem SRF. Das bedeutet, die Fahrzeuge können weniger weit fahren, bis sie wieder an den Stecker müssen.

Hilft ein Software-Update?

Mit einem Software-Update und Parameteranpassungen habe man in Bern schon kleinere Verbesserungen hinbekommen. In den «nächsten Wochen» wolle man wieder auf dem Richtwert von 15 Grad sein.

Auch in Schaffhausen arbeitet man mit Hochdruck an dem Problem. Dort versucht man derzeit, wenigstens den vorderen Teil der Busse zu heizen, wo die Chauffeure sitzen. Sie bleiben schliesslich am längsten im Bus.

Den Entscheid, auf Elektrobusse zu setzen, sei aber richtig. «Wenn man jetzt die ganze Elektromobilität hinterfragt, ist das der falsche Ansatz», sagt Patrick Altenburger von den Schaffhauser Verkehrsbetrieben. Das Problem sei die Kombination zwischen der Kälte und der klimafreundlichen Heizung.



