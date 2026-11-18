Darum gehts Poller und Betonsperren auf Weihnachtsmärkten sorgen in der Leserschaft für Unbehagen

Viele Leser vermissen die Unbeschwertheit früherer Weihnachtsmärkte

Die Kommentare drehen sich um Terrorgefahr, Zuwanderung und politische Verantwortung

Eva Kunz Senior Community Editorin

Da freuen sich sicher viele drauf: Durch Marktstände bummeln, hier einen Glühwein trinken, da ein Geschenk für die Oma besorgen. Unbeschwerte Gemütlichkeit ist das, was die Vorweihnachtszeit ausmacht. Allerdings wird man beim Betreten des Weihnachtsmarkts vielerorts direkt an potenziell lauernde Gefahren erinnert: Denn Fahrzeugsperren umkreisen die Märkte. Sicherheit geht vor.

Um die grossen Menschenmassen vor möglichen Anschlägen zu schützen, rüsten viele Schweizer Städte und Gemeinden für Weihnachtsmärkte und Stadtfeste auf und investieren in zusätzliche Schutzmassnahmen. Zürich will 150 neue mobile Strassensperren anschaffen. St. Gallen plant mechanische Sperren für rund 70'000 Franken, Langenthal kauft fünf mobile Elemente für rund 130'000 Franken. Aarau hat einen Kredit von 400'000 Franken bewilligt. Olten investierte bereits 2024 insgesamt 300'000 Franken in 25 eigene Strassensperren. Selbst die kleine Gemeinde Schlossrued mit rund 880 Einwohnern hat für 1000 Franken sogenannte «Legosteine» aus Beton angeschafft.

Andere Städte setzen auf bestehende Lösungen: Solothurn auf Polizeifahrzeuge, Baden auf gemietete Sperren, Bremgarten auf Lastwagen und Bern auf fest verankerte Poller, Betonbänke und Treppenstufen. Der Grund für die Aufrüstung: Der Nachrichtendienst des Bundes stuft die Terrorbedrohung seit Jahren als erhöht ein.

Leser äussern Unbehagen

In der Community – aus vielen Kommentaren herauszulesen – ist die gedrückte Stimmung deutlich spürbar: Die zunehmenden Sicherheitsvorkehrungen auf Weihnachtsmärkten lösen bei der Leserschaft vor allem eines aus: Unbehagen. Viele bedauern, dass traditionelle Veranstaltungen nicht mehr so unbeschwert besucht werden können. «Früher waren Weihnachtsmärkte ein Ort für Familien, Kinderlachen, Glühwein und gemütliches Beisammensein. Heute fühlt man sich dort zunehmend wie bei einer militärischen Sicherheitsübung», schreibt Philippe Zihlmann.

Bernd Philipp beschreibt seine Gefühlslage so: «Es stimmt mich nachdenklich, dass wir unsere Bräuche nicht mehr unbesorgt (aus)leben können, wie zum Beispiel einen Weihnachtsmarkt, ohne dass ständig die Furcht vor einem Terror-Angriff meist Andersgläubiger darüber schwebt. Wo sind wir hier gesellschaftlich gelandet?»

Auch Heinz Rolli erinnert sich wehmütig: «Früher war es noch schön ohne diese Absperrungen den Weihnachtsmarkt zu besuchen.» Als Nächstes komme bestimmt der Angriff von oben, so seine Befürchtung. «Echt eine Katastrophe wo wir angelangt sind.» Alexander Ingold zieht gar eine resignierte Konsequenz: «Am besten man bleibt Zuhause, dass man nicht noch selber zum Ziel wird.» Andere wollen sich ihre Lebensfreude allerdings nicht nehmen lassen. «Ich habe keine Angst und lasse mich nicht einschüchtern! Ich werde meine Lebensart nicht ändern», steht für Mark Grunder fest.

Willkommenskultur am Pranger

Doch die Diskussion geht über die Sicherheitsbarrieren hinaus. Immer wieder stellt sich in den Kommentaren die Frage, wie es so weit kommen konnte und wohin diese Entwicklung noch führt. Einige sehen die Ursachen in der Zuwanderungs- und Integrationspolitik. «Dank der unsäglichen linken Willkommenskultur müssen wir unsere Weihnachtsmärkte mit Betonklötzen schützen», schreibt Bill Weber.

Andere machen die politische Verantwortung zum Thema. «Einmal mehr macht unsere Politik auf ‹Symptom-Bekämpfung›, statt auf ‹Ursachen-Bekämpfung›», kritisiert Winny Lechner. Einige schiessen dabei explizit gegen Links. Allerdings bleibt das nicht unwidersprochen. Walter Pero kritisiert die pauschale Schuldzuweisung an politische Lager: «Links ist also an allem Schuld, was in der Schweiz passiert? So leicht macht man es sich? Anstelle konstruktive Kritik üben einfach die Schuld denen geben die man nicht mag ... schöne Einstellung.»

Wie weit die Absicherung künftig noch gehen soll, beschäftigt viele. Marco Schmidli befürchtet, dass Sicherheitskosten und Risiken irgendwann so hoch werden, dass Veranstaltungen ganz verschwinden könnten. Christian Peter fordert unterdessen mehr politische Verantwortung und eine Auseinandersetzung mit den Ursachen: «Wir müssen endlich offen über Extremismus, gescheiterte Integration und den zu nachsichtigen Umgang mit gefährlichen Personen sprechen.» Er stellt die Frage: «Wie viele Anschläge und Sicherheitsbarrieren braucht es noch, bis die Politik endlich nicht nur die Symptome bekämpft, sondern auch die Ursachen konsequent angeht?»