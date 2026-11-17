Immer mehr Schweizer Städte investieren in mobile Fahrzeugsperren, um Menschen an Grossveranstaltungen vor möglichen Anschlägen zu schützen. Doch nicht überall setzt man auf dieselben Massnahmen.

Darum gehts Viele Städte kaufen mobile Fahrzeugsperren, weil der Bund die Terrorbedrohung erhöht einstuft

Zürich, Aarau, Olten, Langenthal und St. Gallen investieren Beträge bis 400'000 Franken in Sperren

Solothurn, Baden, Bremgarten und Bern nutzen Polizeifahrzeuge, Mietbarrieren, Lastwagen oder Poller

Riccarda Campell Redaktorin Politik

Gebrannte Mandeln, Glühwein und festliche Stimmung: Bald locken die Weihnachtsmärkte wieder Tausende Menschen an. Doch wo sich grosse Menschenmengen versammeln, steigt auch das Risiko von Anschlägen. Der Nachrichtendienst des Bundes stuft die Terrorbedrohung in der Schweiz seit Jahren als erhöht ein. Jetzt ziehen die Städte Konsequenzen: Landauf, landab wird aufgerüstet!

So will etwa Zürich 150 neue mobile Strassensperren anschaffen, die sich besonders schnell auf- und abbauen lassen und so den Einsatz an unterschiedlichen Standorten ermöglichen. Dafür hat die Stadt soeben einen Auftrag ausgeschrieben. Die Sperren sollen Menschen an Veranstaltungen und im öffentlichen Raum schützen und Fahrzeuge «wirksam zurückhalten».

Städte investieren Hunderttausende Franken

An Grossanlässen wie der Street Parade stehen bereits heute massive Fahrzeugsperren aus Stahl. Doch die Polizei setzt nicht nur auf der Strasse auf Sicherheit: Sie überwacht das Festgelände auch aus der Luft und vom Wasser aus. Zudem sind neben den uniformierten Einsatzkräften zivile Detektive unterwegs. Sie patrouillieren auf dem Gelände und halten Ausschau nach möglichen Straftaten.

In St. Gallen will die Stadtpolizei mechanische Fahrzeugsperren anschaffen, die sich bei Bedarf herunterklappen lassen. So können Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste ungehindert passieren. Die neuen Systeme kosten voraussichtlich rund 70’000 Franken. Bislang kommen mit Wasser gefüllte Sperren zum Einsatz.

In Langenthal BE hat der Gemeinderat Anfang November ebenfalls aufgerüstet: Die Stadt kauft fünf mobile Fahrzeugsperren für Veranstaltungen im öffentlichen Raum. Kostenpunkt: rund 130’000 Franken. Die bisherigen Betonelemente und schweren Motorfahrzeuge bleiben als zusätzliche Schutzmassnahmen im Einsatz.

Selbst ein Dorf mit 880 Einwohnern kauft Anti-Terror-Sperren

In Aarau hat der Einwohnerrat jüngst einen Kredit von 400’000 Franken für mobile Fahrzeugsperren bewilligt. Sie sollen Veranstaltungen vor möglichen Fahrzeugangriffen schützen. «Aufgrund der gestiegenen Gefährdungslage durch Fahrzeugangriffe auf Menschenansammlungen ist es erforderlich, Veranstaltungsflächen wirksam gegen unbefugtes Befahren zu sichern», heisst es in den Erläuterungen zum Kredit.

Selbst kleine Gemeinden rüsten auf. In Schlossrued AG mit seinen rund 880 Einwohnern kamen am diesjährigen «Öpfeltag» erstmals eigene Anti-Terrorsperren zum Einsatz. Die Gemeinde setzt auf sogenannte «Legosteine»: schwere Betonblöcke, die am Markteingang standen. Gekostet hat die Anschaffung nur 1000 Franken.

Olten SO investierte bereits 2024 in die Sicherheit: Die Stadt mit knapp 20’000 Einwohnern gab 300’000 Franken für 25 eigene Strassensperren aus.

Diese Städte setzen auf andere Lösungen

Nicht alle Städte setzen jedoch auf eigene Fahrzeugsperren. Solothurn etwa sichert seine Altstadt bei Veranstaltungen weiterhin mit Polizeifahrzeugen. Daran soll sich vorerst nichts ändern.

Baden AG leiht sich die Sperren für Grossanlässe aus. Für die Badenfahrt 2023 mit rund einer Million Besuchenden mietete die Stadt unter anderem Absperrungen bei der Stadtpolizei Zürich. Eine eigene Anschaffung bleibt aber eine Option: Die Stadtpolizei prüft, ob sich der Kauf lohnt. In Bremgarten AG wiederum stehen mächtige Lastwagen vor dem Markteingang. Sie dienen als mobile Barrieren und sichern den Zugang zur Marktstadt.

Bern setzt derweil auf eine unauffälligere Lösung: Vor dem Bundeshaus und in der Altstadt dienen tief verankerte Steinpoller, Betonbänke und Treppenstufen als Fahrzeugsperren. Für Passanten sehen sie aus wie gewöhnliche Sitzgelegenheiten oder Strassenbegrenzungen. Im Ernstfall sollen sie aber selbst schwere Lastwagen aufhalten.