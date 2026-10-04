Der Kanton Zug bekommt am Sonntag eine neue Regierung und ein neues Parlament. Blick berichtet live im Ticker.

Tobias Bruggmann Redaktor Politik

Der Kanton Zug ist ein schwieriges Pflaster für Links-Grün. Der Regierungsrat ist rein bürgerlich, im Kantonsparlament haben Mitte, FDP und SVP ebenfalls die Oberhand.

So wird die Kandidatur von Andreas Lustenberger von der Partei «Alternative – die Grünen» (ALG) zu einer grossen Herausforderung. Dies insbesondere, weil die sieben bisherigen Regierungsräte wieder antreten.

SVP-Tännler will es nochmals wissen

Für die SVP sind dies Stephan Schleiss und der Finanzdirektor Heinz Tännler, der über den Kanton hinaus bekannt ist. Für die FDP wollen Andreas Hostettler und Florian Weber wiedergewählt werden. Silvia Thalmann-Gut, Andreas Hausheer und Laura Dittli wollen für die Mitte ihre Sitze verteidigen. Dittli ist die Schwester der Waadtländer Regierungsrätin Valérie Dittli, die zuletzt wegen mehrerer Skandale für Schlagzeilen sorgte.

Hoffnung machen könnte Lustenberger, dass er bereits bei der Ersatzwahl für den heutigen Bundesrat Martin Pfister antrat und dort ein beachtliches Resultat erreichte. Er musste sich jedoch Mitte-Hausheer geschlagen geben.

Im Kantonsparlament liegen die Mitte mit 19 Sitzen und die SVP sowie die FDP mit je 18 Sitzen nah beieinander. Die ALG kommt auf 11 Sitze, die SP auf 8 und die GLP auf 6. Die Urnen sind bis 12.00 Uhr geöffnet, erste Schlussresultate werden ab 14.30 Uhr erwartet. Blick berichtet live im Ticker.