Schweizer TV-Löwin Nicole Büttner rasiert sich die Haare

Nicole Büttner (41) hält ihr Wort: Nach der Wahlschlappe der FDP in Baden-Württemberg hat die Schweizer Unternehmerin ihre Haare abrasiert. Die Geste soll ein Zeichen für Glaubwürdigkeit in der Politik setzen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nicole Büttner rasierte sich nach FDP-Wahlniederlage in Baden-Württemberg den Kopf

Die Unternehmerin hielt damit ein Versprechen und spendete das abgeschnittene Haar

41-jährige Schweizerin wurde durch «Höhle der Löwen Schweiz» im TV bekannt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Tobias Bruggmann Redaktor Politik

Nicole Büttner (41) hatte eine Mission: Die Schweizer Unternehmerin hätte als Generalsekretärin die deutsche FDP retten sollen, nachdem diese aus dem Bundestag geflogen war. Doch bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg gab es erneut eine Klatsche. Die FDP verpasste den Einzug in den Landtag. Das hatte auch Folgen für Büttner, die in St. Gallen studierte und in Cham ZG eingebürgert wurde.

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Büttner hatte nämlich gewettet: Verpasst die FDP den Einzug ins Parlament, will sie sich die Haare abrasieren. «Vielleicht bin ich keine typische Politikerin. Für mich ist ganz klar, dass ich zu meinem Wort stehe», sagte sie in einem Instagram-Video. Worten müssten Taten folgen, sonst würden die Leute das Vertrauen in die Politik verlieren. «Für viele Menschen fühlt sich Politik nur noch an wie ein Spiel, in dem es darum geht, die eigene Macht zu erhalten», so Büttner.

Haare gespendet

«Wenn wir gemeinsam die grossen Herausforderungen angehen wollen, vor denen unser Land steht, dann muss die Basis dafür Vertrauen und Glaubwürdigkeit sein», sagt Büttner weiter über die Lage in Deutschland. Die Haare habe sie gespendet.

Hierzulande wurde sie einem breiteren Publikum durch ihre Auftritte als Investorin in der TV-Sendung «Die Höhle der Löwen Schweiz» bekannt. Jeden Rappen ihres Vermögens habe sie selbst erarbeitet, sagte Büttner in einem Gespräch mit Blue-Talkmoderatorin Claudia Lässer (49).