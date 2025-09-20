Der Zürcher SVP-Nationalrat Alfred «Fredi» Heer ist mit 63 Jahren unerwartet verstorben. Zu Todesfällen von amtierenden Parlamentariern kam es in jeder Legislaturperiode seit der Jahrtausendwende.

Darum gehts Zürcher SVP-Nationalrat Alfred Heer verstirbt unerwartet im Alter von 63 Jahren

Todesfälle von Parlamentariern in jeder Legislaturperiode seit der Jahrtausendwende

Seit 2000 verstarben 14 amtierende National- und Ständeräte während ihrer Amtszeit

In der Nacht auf Freitag verstarb der Zürcher SVP-Nationalrat Alfred «Fredi» Heer im Alter von 63 Jahren. Sein unerwarteter Tod sorgte in Politik und Partei für Betroffenheit.

Heer war seit 2007 im Nationalrat und galt als eine der prominentesten Figuren der Zürcher SVP. Viele Partei- und Parlamentskollegen sprachen der Familie und Angehörigen ihr Beileid aus.

Todesfälle in jeder Legislaturperiode

Der tragische Todesfall verzeichnet nicht das erste Mal, dass ein amtierender Parlamentarier in einer Legislaturperiode verstirbt. Seit der Jahrtausendwende war dies in jeder Legislaturperiode der Fall. Das sind die Namen:

Der Luzerner FDP-Nationalrat Albert Vitali starb am 12. Juni 2020 64-jährig in seinem 9. Amtsjahr.

Der Berner SP-Nationalrat Alexander Tschäppät verstarb am 4. Mai 2018 66-jährig in seinem 19. Amtsjahr. Tschäppät vertrat die SP zwischen 1991 und 2003 im Nationalrat und ab 2011 erneut.

Pankraz Freitag, Glarner FDP-Ständerat, verstarb am 5. Oktober 2013 60-jährig in seinem 6. Amtsjahr.

Der Basler FDP-Nationalrat Peter Malama verstarb am 22. September 2012 51-jährig in seinem 5. Amtsjahr.