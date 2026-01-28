So will Rösti Strasse und Schiene ausbauen

Welche Bahn- und Strassenprojekte müssen warten, wo fliesst das Geld schneller? Bundesrat Albert Rösti informiert, bei welchen Verkehrsprojekten es nun vorwärtsgehen soll. Blick berichtet live.

«Eines der besten Verkehrssysteme der Welt» «Die Schweiz darf sich eines der besten Verkehrssysteme der ganzen Welt rühmen», so Rösti. Nun müsse man auch für die nächste Generation vorsorgen. Dafür habe man die wichtigsten Projekte beschlossen, welche für die Mobilitätsbewältigung zwingend notwendig seien. Nun präsentiert Rösti seine Ausbaupläne Willkommen zum Liveticker, liebe Leserinnen und Leser! SVP-Verkehrsminister Albert Rösti präsntiert seine Ausbaupläne für Strasse und scheine in den kommenden Jahren. Flankiert wird er an der Medienkonferenz von: Christa Hostettler, Direktorin des Bundesamts für Verkehr (BAV)

Jürg Röthlisberger, Direktor des Bundesamts für Strassen (Astra)

Roman Mayer, Direktor des Bundesamts für Raumentwicklung (ARE)

Jetzt wird die Fahrtrichtung für Zug und Auto klar! SVP-Bundesrat Albert Rösti (58) hat entscheiden, welche Projekte in den Bereichen Schienen-, Strassen- und Agglomerationsverkehr bis 2045 prioritär verwirklicht werden sollen.

Die Ausgangslage war nicht einfach, musste Rösti zuletzt eine happige Niederlage einstecken. 2024 lehnte die Schweiz den Autobahn-Ausbau ab. Kurz darauf wurde bekannt: Die Kosten für den Bahnausbau bis 2035 explodieren. Statt der ursprünglich 16,4 Milliarden werden über 30 Milliarden Franken gebraucht. Gleichzeitig muss der Bund sparen.

Den Ausweg fand Rösti mit einem Gutachten von ETH-Professor Ulrich Weidmann (62). Auf dessen Grundlage legt er nun die Eckwerte vor, wo rasch gebaut werden soll und welche Projekte noch warten müssen.

Autobahn-Ausbau

«Das Nationalstrassennetz ist für Personen- und Güterverkehr zentral», schreibt das Verkehrsdepartement in seiner Mitteilung. Um Engpässe zu beseitigen, Staustunden zu senken und Ausweichverkehr zu verhindern, will der Bundesrat die Nationalstrassen schrittweise weiterentwickeln.

Im Ausbauschritt 2027 will der Bundesrat für 1,5 Milliarden Franken zwei Projekte aufnehmen, die beide die Autobahn A1 betreffen:

6-Spurausbau Aarau-Ost–Verzweigung Birrfeld im Kanton Aargau. Dieser soll zwischen Zürich und Bern einen Engpass auf der West-Ost-Achse beseitigen.

6-Spurausbau Perly–Bernex. Dieser soll einen Engpass in der Region Genf beseitigen und das städtische Verkehrsnetz entlasten.

Bis 2045 sind acht weitere Projekte vorgesehen. Dem Horizont 2055 werden neun Projekte zugeteilt. Sieben weitere Projekte sind dem weiteren Horizont nach 2055 zugeordnet.

Über 30 weitere Projekte aus dem bisherigen STEP-Nationalstrassenprogramm mit geringerem Nutzen-Kosten-Verhältnis – insgesamt rund 18 Milliarden Franken – sollen nicht weiterverfolgt werden. Dazu gehören unter anderem die mit dem Ausbauschritt 2023 abgelehnten Kapazitätserweiterungsprojekte zwischen Le Vengeron und Nyon sowie zwischen Schönbühl und Kirchberg. Für diese Abschnitte prüft Rösti nun betriebliche Massnahmen wie die temporäre Umnutzung von Pannenstreifen, um den Verkehr während der Stosszeiten zu verflüssigen.

Eisenbahn-Ausbau

Auch das Bahnangebot will der Bundesrat schrittweise weiterentwickeln. Für den kurzfristigen Angebotsausbau per 2030 ist folgendes Projekte vorgesehen:

Verbesserung der Verbindung Biel–Lausanne/Genf. Dazu sind Investitionen im Raum Renens notwendig.

Vorgesehen sind zudem Investitionen von rund 3 Milliarden Franken für zusätzliche Angebote per 2035:

Viertelstundentakt zwischen Bern und Zürich

Halbstundentakte zwischen Bern und Luzern, Basel und Zürich sowie im Mittelland systematische Halbstundentakte im Regionalverkehr.

In Prüfung sind zudem ein Ausbau des Regionalverkehrs im Raum Genf–Lausanne, eine Taktverdichtung zwischen Bellinzona und Locarno sowie längere Züge dank längeren Perrons in der Zürcher S-Bahn.

Im Hinblick auf das künftige Angebotskonzept mit Zeithorizont 2045 will Rösti eine Reihe von Schlüsselprojekten realisieren, wie sie auch von Weidmann empfohlen worden sind. Die Kosten für diese Schlüsselprojekte belaufen sich auf mindestens 10 Milliarden Franken:

Direktlinie Neuenburg–La-Chaux-de-Fonds

Ausbau des Bahnhofs Genf Cornavin

Ausbau des Bahnhofs Basel SBB

Zimmerberg-Basistunnel II

Viertes Gleis Zürich Stadelhofen

Erste Etappe des Durchgangsbahnhofs Luzern

Grimseltunnel

Weitere Schlüsselprojekte im Umfang von mindestens rund 7 Milliarden Franken will der Bundesrat dem Parlament im Jahr 2031 vorlegen. Dafür will er bereits heute die notwendigen Mittel reservieren. Dazu gehören folgende Projekte:

Morges–Perroy

Zweite Etappe des Durchgangsbahnhofs Luzern

Erste Etappe für eine Durchmesserlinie mit Tiefbahnhof Basel SBB als Alternative für das ursprünglich geplante Herzstück Basel. Letzteres sei «in der heutigen Form weder innert nützlicher Frist noch zu angemessenen Kosten umsetzbar».

Programm Agglomerationsverkehr

Der Ausbau von Schiene und Strasse wird durch das Programm Agglomerationsverkehr ergänzt. Das Weidmann-Gutachten hat nur grössere Agglomerationsprojekte mit Kosten von jeweils über 50 Millionen Franken beurteilt. Diese will der Bundesrat mitfinanzieren.

Das betrifft nun insbesondere die Agglomerationsprogramme Genf, Lausanne–Morges, Zürich, Aareland und Burgdorf. Diese kosten gemeinsam mindestens rund 500 Millionen Franken. Zusätzlich will Rösti in der Vernehmlassung weitere Projekte in rund 40 Agglomerationen vorschlagen, die jeweils Kosten von weniger als 50 Millionen Franken aufweisen.

8 Milliarden mehr aus Mehrwertsteuer

Zur Finanzierung des geplanten Bahnausbaus sieht der Bundesrat vor, das aktuell bis 2030 befristete Mehrwertsteuerpromille als Einnahmequelle für den Bahninfrastrukturfonds (BIF) zu verlängern. Damit werden bis 2045 zusätzliche Einnahmen von rund 8 Milliarden Franken generiert.

Für die Nationalstrasse und das Programm Agglomerationsverkehr wird die Finanzierung durch die geplanten Entnahmen aus dem Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds (NAF) sichergestellt. Dabei rechnet Rösti mit zusätzlichen Mitteln durch die per 2030 geplante Abgabe auf Elektrofahrzeuge.

Vernehmlassungsvorlage bis Ende Juni

Bis Ende Juni will Rösti nun eine Vernehmlassungsvorlage ausarbeiten. In dieser will er einen Ausbauschritt 2027 für die Strasse, die Bahn und die Beiträge an das Programm Agglomerationsverkehr beantragen. Gleichzeitig will er einen Ausblick auf die weiteren Ausbauschritte 2031 und 2035 geben. Gegen die Bundesbeschlüsse wird wie bisher separat ein Referendum vorgesehen.