Pendenzenberg bei Motorfahrzeugkontrollen ist riesig

Die Schweizer müssen ihre Fahrzeuge regelmässig bei der Motorfahrzeugkontrolle vorführen – aus Sicherheitsgründen. Seit Jahren sind die Kontrolleure am Anschlag. Hunderttausende Fahrzeuge sind seit Monaten überfällig. So schlimm steht es wirklich um die Kontrollen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In der Schweiz sind 551'000 Fahrzeugkontrollen von Personenwagen seit 12 Monaten überfällig

Zürich verzeichnet mit 161'411 überfälligen Kontrollen die höchste Quote

Bundesamt für Strassen hat die Kantone ermahnt

Patrick Gerber Redaktor Politik

Keiner mag sie, doch nötig sind sie – Motorfahrzeugkontrollen. Jedes Jahr werden in der Schweiz Tausende Fahrzeuge von den Motorfahrzeugkontrollen (MFK) auf ihre Verkehrstauglichkeit geprüft. Diese leiste damit «einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit», so das Bundesamt für Strassen (Astra).

Doch seit Jahren sind die Verkehrsämter im Rückstand – und Fahrzeughalter warten monatelang auf ihr Aufgebot. Eigentlich müssten die meisten Personenwagen fünf Jahre nach der ersten Inverkehrsetzung zum ersten Mal kontrolliert werden, drei Jahre später ein zweites Mal. Danach alle zwei Jahre. Diese Vorgaben können heute bei weitem nicht alle Kantone einhalten.

Rund 551'000 unkontrollierte Autos unterwegs

Am 1. Mai waren in der Schweiz rund 551'000 Termine für die Kontrolle von Personenwagen überfällig, hält das Astra gegenüber Blick fest. Als überfällig gilt ein Termin, wenn er gemäss Vorgaben bereits seit zwölf Monaten oder länger hätte wahrgenommen werden müssen.

In Zürich betrifft dies rund 21,8 Prozent der zugelassenen Personenwagen – ganze 161'411 Termine. Danach kommen Glarus mit 17,5 Prozent – aber einem deutlich tieferen Bestand – und Bern mit 15,2 Prozent. Ähnliche Anteile weisen auch die Kantone Solothurn, Schaffhausen, Tessin, Wallis oder Jura auf. 14 Kantone haben momentan einen Rückstand von mindestens 5 Prozent, wie Daten des Astra zeigen.

Astra ermahnt Kantone

Die MFK leiste zwar einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit. Doch auch die «Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter sind dafür verantwortlich, dass ihre Fahrzeuge jederzeit den Vorschriften entsprechen – nicht nur beim MFK-Termin», so das Astra.

Dennoch hat das Bundesamt auch die Kantone an ihre Pflicht erinnert. «Das Astra hat sie aufgefordert, Massnahmen zu treffen, um die Rückstände kontinuierlich abzubauen», schreibt die Behörde auf Anfrage. Man habe die betreffenden Kantone darum gebeten, «ältere Fahrzeuge zu priorisieren und zwingend innerhalb der rechtlich festgelegten Prüfintervalle zu prüfen», erklärt das Astra.

Zusätzlich habe das Bundesamt weitere Massnahmen vorgeschlagen. Technische Fachpersonen sollen sich etwa mehr auf Fahrzeugprüfungen konzentrieren – und weniger bei Theorie- und Fahrprüfungen mitwirken. Zudem könnten die Ausbildungsprogramme optimiert, die Zusammenarbeit mit externen Partnern intensiviert und die Digitalisierung gefördert werden. Auch eine Erweiterung der Öffnungszeiten müsse in Betracht gezogen werden.

Mehrere Gründe für Rückstand

Unterschiedliche Faktoren tragen zur Überlastung der Kontrolleure bei. Beispielsweise nimmt der Bestand an Fahrzeugen in der Schweiz generell zu – mehr Kontrollen sind die Folge. Von 2000 bis 2024 stieg die Zahl der Autos um rund 35 Prozent. Seit 1960 hat sich der Bestand fast verzehnfacht.

Zudem nimmt auch das Alter der Fahrzeuge zu. Ältere Autos müssen häufiger kontrolliert werden. Ferner mussten während der Corona-Pandemie Termine abgesagt werden – diese haben sich dann aufgestaut.

Unmittelbare Sicherheitsprobleme sieht das Astra deswegen nicht. Falls dennoch Risiken bestünden, «können die Kantonspolizeien eingreifen und betroffene Fahrzeuge aus dem Verkehr ziehen», so das Bundesamt. Damit werde sichergestellt, dass auf Schweizer Strassen «möglichst nur sichere Fahrzeuge unterwegs sind».