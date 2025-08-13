DE
FR
Abonnieren

Umfrage zeigt
Schweizer gegen Zugeständnisse an Trump

Die Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer hat sich in einer Umfrage gegen Zugeständnisse an die USA ausgesprochen. Dies, obschon die Befragten wegen der US-Importzölle einen Schaden für die Wirtschaft erwarten.
Publiziert: vor 32 Minuten
|
Aktualisiert: vor 12 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Mit seinem 39-Prozent-Zollhammer hat US-Präsident Donald Trump die Schweiz erschüttert.
Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Darum gehts

  • Schweizer gegen Zugeständnisse trotz hoher Importzölle aus den USA
  • Mehrheit für stärkere Zusammenarbeit mit EU, SVP-Anhänger dagegen
  • 1260 Personen in der Schweiz vom 5. bis 11. August befragt
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Knapp zwei Drittel der Befragten fänden, dass sich die Schweiz nicht unter Druck setzenlassen sollte – auch wenn das einen Zollsatz von 39 Prozent bedeute. Das teilt das Meinungsforschungsinstitut Yougov am Mittwoch mit. Um die Importzölle abzuwenden, habe sich nur ein Viertel der Umfrageteilnehmerinnen und -teilnehmer für Zugeständnisse ausgesprochen.

Zwei Drittel der befragten Schweizerinnen und Schweizer rechnen laut der Erhebung damit, dass der neue Zollsatz der Wirtschaft deutlich schaden wird. Lediglich fünf Prozent seien der Meinung, dass die Schweizer Wirtschaft dadurch keinen oder nur einen geringen Schaden nehmen werde.

Vermehrt auf eigene Produkte konzentrieren

Die Hälfte der Befragten sei zudem der Ansicht, dass die Schweiz sich künftig vermehrt auf eigene Produkte konzentrieren sollte, obschon dies zu höheren Preisen in der Schweiz führen könnte. 41 Prozent sprechen sich laut Yougov dagegen aus, dass Schweizer Unternehmen grössere Investitionen in den USA tätigen sollten. 15 Prozent der Befragten seien dafür.

Mehr zu Trumps Zollhammer
Jetzt geht auch Bundesrat Rösti auf Distanz zu Trump
Nach US-Zollhammer
Jetzt geht auch Bundesrat Rösti auf Distanz zu Trump
Erste Voranmeldungen für Kurzarbeit genehmigt
Grund «US-Zölle»
Erste Voranmeldungen für Kurzarbeit genehmigt
Washington erwartet Zolldeal mit Schweiz «bis Ende Oktober»
Mit Video
US-Finanzminister
Zolldeal mit Schweiz «bis Ende Oktober» erwartet
Polit-Kakophonie lähmt Bundesbern
Bundesbern gelähmt
Wie weiter im Zollstreit mit den USA?
Das Schicksal Basels hängt jetzt auch von Donald Trump ab
Mit Video
Pharmastandort bibbert
Basels Schicksal hängt jetzt von Donald Trump ab

Nach Angaben des Meinungsforschungsinstituts herrscht über die politischen Lager hinweg grösstenteils Konsens, wie die Schweiz auf die von den USA erhobenen Importzölle reagieren sollte.

Stärkere Zusammenarbeit mit EU

Eine Ausnahme bildete die Frage, ob die Schweizer Regierung aufgrund der aktuellen Lage stärker mit der Europäischen Union kooperieren sollte. Am deutlichsten dagegen sprachen sich gemäss Yougov die Anhängerinnen und Anhänger der SVP aus. Insgesamt sei aber etwas mehr als die Hälfte der Umfrageteilnehmenden für eine stärkere Zusammenarbeit.

Für die Erhebung befragte das Institut nach eigenen Angaben 1260 Personen in der Schweiz. Die Umfrage wurde vom 5. bis 11. August durchgeführt, also noch während die Landesregierung versuchte, den Zollsatz zu mildern.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?