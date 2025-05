Störungen, Verladefehler, Beinahezusammenstösse Bund registriert deutlich mehr Vorfälle bei der Zivilluftfahrt

Im letzten Jahr sind dem Bundesamt für Zivilluftfahrt in der kommerziellen Luftfahrt und der Freizeitfliegerei rund 20 Prozent mehr Vorfälle im Bereich Sicherheit gemeldet worden als 2023. Bereits in den Vorjahren gab es stetig mehr derartige Fälle in der Schweiz.

