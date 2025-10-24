DE
FR
Abonnieren

Ständesratskommission mit Rückzieher
Bankenboni-Regulierung wohl vorläufig vom Tisch

Keine Lohnobergrenze für Schweizer Banker in Sicht. Die Ständeratskommission macht einen Rückzieher und lehnt selbst eine abgeschwächte Version der Motion ab. Der Entscheid fiel mit 8 zu 2 Stimmen deutlich aus.
Publiziert: vor 19 Minuten
|
Aktualisiert: vor 17 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Keine Lohnobergrenze für Banker: Die zuständige Kommission des Ständerats will nichts mehr von einer Regulierung wissen. (Archivbild)
Foto: AFP

Eine Lohnobergrenze für Top-Bankerinnen und -Banker von drei bis fünf Millionen Franken im Jahr soll es in der Schweiz auch künftig nicht geben. Das findet nach dem Nationalrat nun auch die zuständige Ständeratskommission. Sie macht damit einen Rückzieher.

Noch im Frühling hatte der Ständerat auf Antrag seiner Wirtschaftskommission (WAK-S) eine Motion von Jakob Stark (SVP/TG) für eine Limitierung der Vergütungen im Bankenwesen knapp angenommen. Der Nationalrat schwächte in der Folge den Vorstoss ab.

Auch schwächere Version scheint zu scheitern

Demnach sollen Banken künftig einfach Vergütungssysteme haben, welche «keine falschen Anreize setzen». Der Nationalrat will insbesondere, dass Boni nicht ausbezahlt werden sollen, wenn der Geschäftserfolg ausbleibt. Zudem soll diese Regel auch nur für systemrelevante Banken gelten.

Mehr zu den Schweizer Banken
Wie gefährlich sind Schattenbanken für uns?
Die UBS ist voll reingelaufen
Wie gefährlich sind Schattenbanken für uns?
Was steckt hinter den faulen Krediten in Amerika?
Analyse
Schweizer Banken stürzen ab
Faule US-Kredite lösen Panik aus – was steckt dahinter?
So könnte ein Wegzug der UBS aussehen
«Machbar, aber sehr teuer»
So könnte ein Wegzug der UBS aussehen
UBS-Präsident Colm Kelleher mit neuer Ansage an Keller-Sutter
Mit Video
«... damit wir bleiben können»
UBS-Präsident mit neuer Ansage an Keller-Sutter

Die WAK-S zeigt sich davon aber nicht überzeugt. Mit 8 zu 2 Stimmen lehnt sie diese geänderte Version ab, wie die Parlamentsdienste am Freitag mitteilten. Das Nein der kleinen Kammer ist angesichts des deutlichen Stimmverhältnisses sehr wahrscheinlich.

Praktische Umsetzbarkeit sei fraglich

Die Kommissionsmehrheit will ihren Entscheid jedoch nicht als Billigung überrissener Boni oder risikoreichen Verhaltens verstanden wissen, wie sie schrieb. Sie zweifle jedoch in erster Linie an der praktischen Umsetzbarkeit der Motion. Es sei fraglich, wie das anvisierte Anreizsystem in der Praxis überprüft werden könnte.

Weitere Stimmen fügten gemäss Mitteilung an, es sei nicht Staatsaufgabe, sich in die Ausgestaltung von Vergütungen der Banken einzumischen.

Der Ständerat entscheidet voraussichtlich in der Wintersession über die Motion.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen