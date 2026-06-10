SP-Grössen sind betroffen über Zieglers Tod

Jean Ziegler, der bekannte Schweizer Intellektuelle und SP-Politiker, ist im Alter von 92 Jahren verstorben. Die SP zeigt sich betroffen und würdigt das Erbe Zieglers.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jean Ziegler, 92, SP-Politiker, starb am 10. Juni 2026

Er kämpfte für soziale Gerechtigkeit, internationales Wahlrecht und gegen Korruption

28 Jahre im Nationalrat, prägte politische Landschaft der Schweiz nachhaltig

Céline Zahno Redaktorin Politik

Alt Nationalrat Jean Ziegler ist im Alter von 92 Jahren verstorben. Ziegler sass insgesamt 28 Jahre lang als Vertreter der SP in der grossen Kammer. Er galt im Ausland als bekanntester Schweizer Intellektueller und wurde zu einem Vorkämpfer gegen Globalisierung und Kapitalismus.

Seine Partei äussert sich in einem Communiqué betroffen über Zieglers Tod und würdigt sein Erbe. «Er war eine prägende Figur der Schweizer Linken und vertrat die SP während sieben Amtsperioden in Bundesbern», schreibt die Partei. «Zeit seines Lebens kämpfte er unermüdlich für die Werte der Sozialdemokratie und der internationalen Solidarität. Die SP trauert heute um einen aussergewöhnlichen Genossen und spricht seiner Familie und Angehörigen ihr tiefstes Mitgefühl aus.»

«Wird eine prägende Figur bleiben»

Er habe in seiner parlamentarischen Karriere vor allem als Mitglied der Aussenpolitischen Kommission unermüdlich für internationale Gerechtigkeit, für gerechtere Arbeitsbedingungen in der Schweiz und gegen Korruption gekämpft. In der Schweiz sei er ein wichtiger Wegbereiter für die Einführung des Wahl- und Stimmrechtsalters 18 gewesen.

«Für die SP Schweiz wird Jean Ziegler eine prägende Figur bleiben, die immer für soziale Gerechtigkeit, internationale Solidarität und Gleichheit unter den Völkern einstand», heisst es weiter. «Er hat mit seiner Kritik nicht nur die Sozialdemokratische Partei geprägt, sondern auch in der Geschichte unseres Landes Schweiz unauslöschliche Spuren hinterlassen.»

«Die Nachricht macht mich zutiefst traurig»

SP-Co-Präsident Cédric Wermuth (40) äussert sich zudem auf dem Kurznachrichtendienst Bluesky. «Die Nachricht vom Tod von Jean Ziegler macht mich zutiefst traurig.» Er sei für ihn immer ein Vorbild gewesen. «Mit ihm ist ein herausragender Kämpfer für soziale Gerechtigkeit und Freiheit von uns gegangen. Ruhe in Frieden, Freund und Genosse.»

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Auch SP-Nationalrat Fabian Molina (35), ebenfalls Aussenpolitiker, zeigt sich betroffen. «Jean Ziegler inspirierte mit seinem Kampf gegen Unterdrückung, Armut und Hunger Generationen – so auch mich.» Seine politische Klarheit, sein Rat und seine menschliche Wärme würden unvergessen bleiben. «Mit ihm verlieren wir einen grossen Internationalisten und Sozialdemokraten. Danke für alles, Jean!»