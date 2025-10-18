Richtungsentscheid bei der FDP: Am Samstag legt die Partei an der Delegiertenversammlung ihre Position zu den EU-Verträgen fest. Für Aussenminister Ignazio Cassis steht sein Vermächtnis als Bundesrat auf dem Spiel.

Wie stellt sich die FDP zu den EU-Verträgen?

Wie stellt sich die FDP zu den EU-Verträgen?

1/5 Am Samstag fällt die FDP einen Richtungsentscheid. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts FDP entscheidet über EU-Verträge

Alt Bundesräte liefern sich öffentlichen Schlagabtausch über EU-Position

12 Mitglieder in Arbeitsgruppe konnten sich nicht auf Konsenspapier einigen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Céline Zahno Redaktorin Politik

08:34 Uhr 08:34 Uhr Bald beginnt die Delegiertenversammlung Die Spannung im Saal des Berner Wankdorf Stadions steigt. Um 10.30 Uhr beginnt die Delegiertenversammlung. Nach der Begrüssung wird als Erstes Aussenminister Ignazio Cassis (64) eine Rede halten. Für den FDP-Bundesrat steht heute viel auf dem Spiel. Entscheidet sich seine Partei für ein Nein zu den Verträgen, ist das wichtigste Geschäft seiner Amtszeit zum Scheitern verurteilt. Er hat sich in den letzten Monaten stark für die Verträge ins Zeug gelegt. Nun kann er seine Sicht noch einmal auf der grossen Bühne darlegen. Ende des Livetickers

Am Samstag findet das grosse Seilziehen in der FDP ein Ende. Seit Monaten diskutiert die Wirtschaftspartei über ihre Position zu den EU-Verträgen – an der Delegiertenversammlung in Bern fällt nun endlich der Entscheid.

Der Weg dahin war aufwendig: Um die Partei nicht zu spalten, wurde eine eigene Arbeitsgruppe eingesetzt. Zwölf Mitglieder sollten eine gemeinsame Position erarbeiten. Die sechs EU-Skeptiker und sechs EU-Befürworter konnten sich allerdings nicht einigen. Statt eines Konsenspapiers wurden zwei separate Entwürfe erarbeitet. Über diese können die Delegierten am Samstag nun befinden. Blick berichtet live aus dem Saal im Wankdorf Stadion.

Öffentliches Hickhack

Wenige Tage vor diesem richtungsweisenden Entscheid sind die Nerven in der Partei blank gelegen. Sogar alt Bundesräte lieferten sich einen öffentlichen Schlagabtausch. Am Montag meldete sich zuerst Johann Schneider-Ammann (73) in der NZZ in einem Gastkommentar zu Wort und argumentierte gegen die EU-Verträge. Darauf reagierte Pascal Couchepin (83) bei den CH-Media-Publikationen. Er befürworte die Verträge ganz klar. Und bei einer Ja-Parole werde er gar die Parteispende erhöhen.

Als flammender Befürworter der EU-Verträge enervierte sich FDP-Nationalrat und Unternehmer Simon Michel (48, SO) über den NZZ-Artikel von Schneider-Ammann. In einem Linkedin-Kommentar schrieb er: «Wer Johann Schneider-Ammann kennt, weiss, dass er a) nicht so denkt und b) aus gesundheitlichen Gründen gar nicht mehr so schreiben kann.»

Auf Anfrage macht der Solothurner Nationalrat einen Rückzieher. Der Kommentar sei in dieser Form unnötig gewesen. «Ich werde mich bei Johann Schneider-Ammann an der Delegiertenversammlung persönlich entschuldigen», erklärt der Solothurner.

Kommt es zu einer Schlappe für Cassis?

Eine gemeinsame Linie scheint die Partei also dringend nötig zu haben. Viele Parlamentsmitglieder der FDP rechnen mit einem Ja der Delegierten für die Verträge, wie aus Gesprächen zu hören ist.

Alles andere wäre eine Schlappe für den Aussenminister Ignazio Cassis (64). Für ihn steht heute sein Vermächtnis als Bundesrat auf dem Spiel. Es ist wohl das wichtigste Geschäft seiner Bundesratskarriere und er hat sich in den letzten Monaten stark für die Verträge ins Zeug gelegt. Ohne das Ja der FDP sind sie allerdings zum Scheitern verurteilt.

Ein fauler Kompromiss?

Für mehr Spannung sorgt aber eine andere Frage, über welche die Delegierten heute Samstag ebenfalls befinden. Braucht es für ein Ja zu den Verträgen neben dem Volksmehr auch das Ständemehr? Hier scheinen die Mehrheiten dem Vernehmen nach knapper zu sein. Viele könnten ein Ja mit Ständemehr als einen Kompromiss sehen, der die skeptischen Parteimitglieder an Bord holt. Auch das neue Führungsduo mit Susanne Vincenz-Stauffacher (58) und Benjamin Mühlemann (46) zeigte sich kürzlich offen für diese Lösung. Sie übernehmen an diesem Samstag das Amt des abtretenden Thierry Burkart (50).

Bundesrat Cassis hätte mit dem «Ja, aber» allerdings eine bittere Pille zu schlucken. Das Ständemehr könnte die EU-Verträge am Ende an der Urne bodigen – daran ist etwa der EWR-Beitritt gescheitert. Falls es so weit kommen würde, bliebe ein Nein zu den Verträgen an Cassis' eigener Partei hängen. Und der Kompromiss an der Delegiertenversammlung würde der SVP zum Abstimmungssieg verhelfen.