Alexander Pumpyansky bleibt auf Sanktionsliste

Alexander Pumpyansky hatte in verschiedenen Firmen seines Vaters Schlüsselpositionen inne. Unterdessen ist er von all seinen Funktionen als Verwaltungsrat oder Geschäftsführer zurückgetreten. Dies geschah allerdings, nachdem er am 9. März 2022 auf die Sanktionsliste gesetzt wurde, wie aus einem am Dienstag publizierten Urteil des Bundesverwaltungsgerichts hervorgeht.

Das Gericht stützt die Sicht des eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF), wonach sich Pumpyansky aus formellen Gründen aus den Firmen zurückgezogen habe, um die Sanktionen zu umgehen.

Nach Dubai gezogen

Der Betroffene verfügt auch über die Schweizer Staatsbürgerschaft und lebte mit seiner Familie in Genf. Laut Urteil ist die Familie unterdessen nach Dubai umgezogen.

Blick berichtete 2022, dass Pumpyansy das Handyabo gekündigt wurde, sein geleastes Auto zurückgeben musste und seine Hypothek nicht mehr bedient werden konnte. Die Behörden blockierten unter anderem auch die 1200 Franken auf dem Konto seiner Kinder.

Pumpyanskys Vater gehörte zum exklusiven Kreis der Geschäftsleute, die vom russischen Machthaber Wladimir Putin am Vorabend des Angriffs auf die Ukraine in den Kreml eingeladen wurden. Dmitri Pumpyansky erhielt ausserdem 2014 den «Verdienstorden für das Vaterland» persönlich von Putin.