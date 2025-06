Trump würde den Iran «ohne Frage» erneut bombardieren «Wenn sie weiter Uran anreichern, auf jeden Fall»

An einer Pressekonferenz am Freitag beantwortete US-Präsident Donald Trump die Frage, ob er den Iran nochmals angreifen würde mit Ja. «Ich würde es ohne Frage wieder tun, wenn sie weiter Uran anreichern», so der US-Präsident.

Publiziert: 19:01 Uhr | Aktualisiert: vor 43 Minuten