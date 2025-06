1/7 «Totale Auslöschung»: Trumps martialische Rhetorik steht seit Tagen im Zentrum der Debatte über den Iran-Angriff. Foto: IMAGO/NurPhoto

Darum gehts US-Angriff auf iranische Atomanlagen: Diskrepanz zwischen Rhetorik und Fakten

Interne Berichte widersprechen offiziellen Erfolgsmeldungen der US-Regierung

400 Kilogramm auf 60 Prozent angereichertes Uran möglicherweise vor Angriff abtransportiert Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Chiara Schlenz Ausland-Redaktorin

Donald Trump liebt grosse Worte. Als er am Sonntagmorgen erklärte, die US-Streitkräfte hätten Irans Nuklearprogramm «komplett und total ausgelöscht», inszenierte er den Angriff als historischen Triumph – ein vermeintlich finaler Schlag gegen Teherans Ambitionen. Doch je mehr Details bekanntwerden, desto grösser wird die Diskrepanz zwischen der Rhetorik des Weissen Hauses und den vorliegenden Fakten. Und aus dem demonstrativen Schlag wird ein Testfall für die Glaubwürdigkeit amerikanischer Sicherheitspolitik.

Zwischen Rhetorik und Realität

Die Operation selbst war spektakulär: In der Nacht auf Sonntag stiegen acht Tarnkappenbomber vom Typ B-2 in Missouri auf, begleitet von F-22-Jets und mehreren Tankflugzeugen. Ziel waren die unterirdischen Atomanlagen in Fordo und Natans. Insgesamt 13 Bunkerbrecher-Bomben vom Typ GBU-57 Massive Ordnance Penetrator – jede über 13 Tonnen schwer – trafen die vermuteten Kerne der iranischen Urananreicherung. Satellitenbilder zeigen Krater, versiegelte Eingänge, zerstörte Oberflächenanlagen. Doch was unter dem Berg liegt, bleibt unklar – und genau das macht die politische Kommunikation so brisant.

Denn nur Stunden nach den ersten Triumphmeldungen sickert ein interner Bericht der Defense Intelligence Agency (DIA) an US-Medien durch. Die unterirdischen Hallen seien weitgehend intakt geblieben, heisst es darin. Zwar seien Tunnel verschüttet worden, doch der Schaden sei begrenzt – das iranische Programm sei höchstens um wenige Monate zurückgeworfen worden, nicht – wie offiziell behauptet – um Jahre. Eine verheerende Einschätzung für eine Operation, die öffentlich als «Zerschmetterung» gefeiert wurde.

0:59 Trump nach Anschlag zufrieden: «Die wichtigsten iranischen Atomanlagen sind zerstört»

Wo ist das ganze Uran?

Seither befindet sich Washington in einem kommunikativen Eiertanz. Generalstabschef Dan Caine spricht am Nato-Gipfel zwar zunächst von «extrem schweren Schäden», räumt aber später ein, dass eine finale Schadensanalyse Wochen dauern werde. Die Sprecherin des Weissen Hauses bezeichnet den geleakten DIA-Bericht als «vorläufig», während Trump gleichzeitig israelische Quellen zitiert, die Fordo für «dauerhaft inoperabel» erklären. Zwischen den Zeilen entsteht ein Bild wachsender Nervosität – denn die mediale Erzählung droht, der Realität zu widersprechen.

Und dann ist da noch das verschwundene Uran. Etwa 400 Kilogramm auf 60 Prozent angereichertes Material sollen sich in Fordo befunden haben – genug, um bei weiterer Anreicherung mehrere Atomsprengköpfe zu produzieren. Doch laut DIA wurde kurz vor dem Angriff ein Konvoi von Lastwagen beobachtet, der das Gelände verliess. Trumps Einschätzung dagegen: «Alles noch da. Schwer zu bewegen. Wir waren schnell.» Auch hier: Widersprüche, Unsicherheiten, keine Beweise.

Der Donnerstag soll Klarheit bringen

Am Donnerstag will das Pentagon für Klarheit sorgen. Auf der Pressekonferenz soll eine erste konsolidierte Schadensanalyse vorgestellt werden – möglicherweise mit neuen Bildern, seismischen Daten und Drohnenaufnahmen. Doch das Problem liegt tiefer: Es geht nicht nur darum, wie viele Zentrifugen zerstört wurden, sondern ob Regierung, Militär und Nachrichtendienste endlich mit einer Stimme sprechen.

Denn wer «totale Auslöschung» verspricht, kann sich keinen halben Treffer leisten – zumindest nicht ohne Vertrauensverlust. Sollte das Pentagon heute einräumen müssen, dass ein Grossteil der Infrastruktur intakt ist, wäre das nicht nur ein Rückschlag für die Glaubwürdigkeit Trumps, sondern für die Kommunikationsstrategie der gesamten US-Regierung.