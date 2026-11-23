Ein Gutachten für einen Nato-Rüstungsauftrag aus einem Coiffeursalon? Genau das sorgte am Wochenende für Schlagzeilen – und bei den Lesern für Empörung. Neben Spott finden die Leser klare Worte: Sie kritisieren die Ruag-Führung und fordern Konsequenzen.

Darum gehts 2025 verurteilte ein Berliner Gericht einen Ex-Ruag-Manager zu acht Monaten Haft auf Bewährung

Ein Oberstleutnant erhielt zehn Monate Haft, beide Angeklagten legten Berufung gegen das Urteil ein

Wird das Urteil rechtskräftig, muss die Ruag-Nachfolgerin Beyond Gravity 213’983 Euro zahlen

Die Ruag kommt nicht zur Ruhe: Ein Untersuchungsbericht wirft einem ehemaligen Manager Interessenkonflikte und fragwürdige Geschäfte vor. Für einen Folgeauftrag der deutschen Armee bestellte die Ruag ein Gutachten bei einer Berliner Firma. Deren damalige Inhaberin führt einen Coiffeursalon, verfasst haben soll es ihr Ehemann, ein Bundeswehroffizier.

2025 wurden der Manager und der Offizier in Berlin zu acht beziehungsweise zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Die beteiligten Firmen müssen insgesamt über 60'000 Euro zahlen, bei Rechtskraft auch Beyond Gravity weitere 213'983 Euro.

Laut Bericht soll der Manager zudem Aufträge über mindestens 91'000 Franken an seine eigene Firma vergeben haben. Die Ruag soll davon gewusst haben. Sein Anwalt bestreitet die Vorwürfe.

Kopfschütteln in der Community

In der Leserschaft löst der Fall eine Welle der Empörung aus. Die Kritik reicht von Spott über den ungewöhnlichen Auftrag bis zu grundsätzlichen Forderungen nach mehr Kontrolle und Konsequenzen. «Als Coiffeuse hört man den ganzen Tag sehr viel. Da sammelt sich natürlich einiges an Wissen an», kommentiert Alfred Rohrbasser. «Krass, was alles falsch läuft. Und was macht Bundesrat Pfister nun? Wird der Stall endlich ausgemistet?», fragt Christian Cotting.

Für viele steht der Fall exemplarisch für ein grösseres Problem. «Staats- und staatsnahe Betriebe haben vieles nicht im Griff!», lautet das Fazit von Renato Wyss.

Dabei geraten in vielen Kommentaren die politische Aufsicht und die Kontrollmechanismen in den Fokus der Kritik. «Einzig und alleine Kontrollorgane mit vollem Zugriff auf die Projekte und Prozesse werden Besserung bringen», schreibt Patrick Niederhauser. Ohne wirksame Kontrolle könnten sich Ruag und VBS unter dem Deckmantel der Geheimhaltung zu viel erlauben, so seine Befürchtung.

Manche fordern gar: Ruag abschaffen

So weit geht die Kritik bei einigen Lesern, dass sie die Existenzberechtigung der Ruag grundsätzlich infrage stellen. «Ich frage mich, was die Ruag eigentlich ist. Schafft diesen Betrieb endlich ab und bestellt die Waren für die Armee wie früher, da hat es funktioniert», fordert Peter Wunderlin. Auch Peter Moser wird deutlich: «Die Ruag hat mehrmals bewiesen, dass sie abgeschafft werden muss.»

Andere Stimmen setzen indes auf eine konsequente Aufarbeitung und strukturelle Verbesserungen. Für Pius Winteler ist klar: «Gerade als Staatsbetrieb müssen sie hier auch mal reinen Tisch machen und zeigen, dass sie solche Fälle akkurat aufarbeiten können.» Dabei fordert er, dass die Ruag Verantwortung übernehme und offenlege, was schiefgelaufen sei. «Am Ende sind solche unschönen Vorfälle immer ein Resultat gravierender Führungsschwäche», ist er überzeugt. Besonders dann, wenn «wieder mal das eigene Ego durchgestiert wird, statt auf die berechtigten Einwände der eigenen Mitarbeiter zu hören».